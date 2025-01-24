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Kozan Belediyesi'nin Hazırladığı "Çevre Temizliği" Temalı Paylaşım Gülümsetti

Kozan Belediyesi'nin Hazırladığı "Çevre Temizliği" Temalı Paylaşım Gülümsetti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 11:44

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Adana'nın Kozan ilçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çevre temizliği ve emeğe saygı konularında farkındalık oluşturmak için eğlenceli bir video hazırladı. Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nin desteğiyle hazırlanan video, Atatürk Parkı’nda çekildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Videoda, park, bahçe ve sokaklarda görev yapan temizlik personeli, yere pet şişe atan bir vatandaşı canlandırarak toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladı.

Videoda, park, bahçe ve sokaklarda görev yapan temizlik personeli, yere pet şişe atan bir vatandaşı canlandırarak toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladı.

Yere çöp atan vatandaşın etrafını saran temizlik görevlileri ise vatandaşı şaşırtıp uyarmayı sembolize etti. Ardından ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

Yere çöp atan vatandaşın etrafını saran temizlik görevlileri ise vatandaşı şaşırtıp uyarmayı sembolize etti. Ardından ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

Kozan Belediyesi, bu yaratıcı video ile sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

'Temiz bir çevre, temiz bir gelecek! Çöplerinizi çöp kutusuna atarak doğayı koruyabilir ve hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya oluşturabiliriz. Unutmayalım, her küçük adım büyük bir fark yaratır.'

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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