Kozan Belediyesi'nin Hazırladığı "Çevre Temizliği" Temalı Paylaşım Gülümsetti

Kozan Belediyesi, bu yaratıcı video ile sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

'Temiz bir çevre, temiz bir gelecek! Çöplerinizi çöp kutusuna atarak doğayı koruyabilir ve hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya oluşturabiliriz. Unutmayalım, her küçük adım büyük bir fark yaratır.'