Kozan Belediyesi'nin Hazırladığı "Çevre Temizliği" Temalı Paylaşım Gülümsetti

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Videoda, park, bahçe ve sokaklarda görev yapan temizlik personeli, yere pet şişe atan bir vatandaşı canlandırarak toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçladı.
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Yere çöp atan vatandaşın etrafını saran temizlik görevlileri ise vatandaşı şaşırtıp uyarmayı sembolize etti. Ardından ortaya gülümseten görüntüler çıktı.
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