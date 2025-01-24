Torun Müjdesiyle Sevinçten Ayakkabıları Öpen Dede Gözleri Doldurdu

Sosyal medya, duygusal anlarla dolu bir paylaşıma daha tanıklık etti. @betulll isimli TikTok kullanıcısı, hamile olduğu müjdesini kayınpederi ve kayınvalidesine verdiği anları paylaşarak izleyenleri duygulandırdı. Videoda, torunu olacağını öğrenen dedenin içimizi ısıtan tepkisi dikkat çekti.
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Dede, torun müjdesini öğrendiği anda, sevincini kontrol edemeyerek ayakkabılarını öpmesiyle duygusal bir an yaşattı.
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Ailenin bu sevinci, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve birçok kişi bu içten ve samimi anı paylaşarak, ailenin mutluluğuna ortak oldu.
O anlar👇📹
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