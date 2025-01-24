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Torun Müjdesiyle Sevinçten Ayakkabıları Öpen Dede Gözleri Doldurdu

Torun Müjdesiyle Sevinçten Ayakkabıları Öpen Dede Gözleri Doldurdu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 13:54

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Sosyal medya, duygusal anlarla dolu bir paylaşıma daha tanıklık etti. @betulll isimli TikTok kullanıcısı, hamile olduğu müjdesini kayınpederi ve kayınvalidesine verdiği anları paylaşarak izleyenleri duygulandırdı. Videoda, torunu olacağını öğrenen dedenin içimizi ısıtan tepkisi dikkat çekti.

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Dede, torun müjdesini öğrendiği anda, sevincini kontrol edemeyerek ayakkabılarını öpmesiyle duygusal bir an yaşattı.

Dede, torun müjdesini öğrendiği anda, sevincini kontrol edemeyerek ayakkabılarını öpmesiyle duygusal bir an yaşattı.

Ailenin bu sevinci, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve birçok kişi bu içten ve samimi anı paylaşarak, ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Ailenin bu sevinci, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve birçok kişi bu içten ve samimi anı paylaşarak, ailenin mutluluğuna ortak oldu.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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