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Berlinliler Güneş Görünce Ne Yapıyor? Berlin’de Yaşayan Bir Türk Kasvetli Havaya İsyan Etti

Berlinliler Güneş Görünce Ne Yapıyor? Berlin’de Yaşayan Bir Türk Kasvetli Havaya İsyan Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 11:54

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Almanya-Berlin’de uzun süren soğuk ve kasvetli havaların ardından bir Türk, şehrin havasına dair dikkat çeken bir gözlemde bulundu. Kışın genellikle gri ve soğuk olan hava, zaman zaman güneşli anlara yer açsa da bu durumun Berlinliler üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirtti.

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Berlin'de yaşayan Türk Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, giyinik bir kişinin aniden güneşin çıkmasıyla hemen üstünü çıkarıp güneşlenmeye başladığını anlattı.

Berlin'de yaşayan Türk Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, giyinik bir kişinin aniden güneşin çıkmasıyla hemen üstünü çıkarıp güneşlenmeye başladığını anlattı.

“Soğuk havada üst üste giyinmiş birini gördüm, anlık güneş çıktı. Hemen sağa çekip üstünü çıkarıp güneşlenmeye başladı. Ah ablam, ah ablam. Siz ne çekiyorsunuz buralarda... Bu kadar güneş görmeden ömür mü geçer?” diyerek Berlin’in havasına isyan etti.

“Soğuk havada üst üste giyinmiş birini gördüm, anlık güneş çıktı. Hemen sağa çekip üstünü çıkarıp güneşlenmeye başladı. Ah ablam, ah ablam. Siz ne çekiyorsunuz buralarda... Bu kadar güneş görmeden ömür mü geçer?” diyerek Berlin’in havasına isyan etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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