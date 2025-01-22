Berlinliler Güneş Görünce Ne Yapıyor? Berlin’de Yaşayan Bir Türk Kasvetli Havaya İsyan Etti

Almanya-Berlin’de uzun süren soğuk ve kasvetli havaların ardından bir Türk, şehrin havasına dair dikkat çeken bir gözlemde bulundu. Kışın genellikle gri ve soğuk olan hava, zaman zaman güneşli anlara yer açsa da bu durumun Berlinliler üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirtti.