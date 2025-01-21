Giydiğiniz Kıyafetler Sağlığınızı Etkiliyor Olabilir: Doğal ve Sentetik Kumaşlar Arasındaki Fark Ne?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DE5Xd6...
Giydiğiniz kıyafetlerin kumaşı yaşam sürenizi etkileyebilir mi? Sosyal medyada @alperenmustafaaydin adıyla tanınan bir içerik üreticisi, bu soruyu yanıtladı. Paylaşımında, kıyafetlerde tercih edilen kumaşların vücut sağlığı üzerindeki etkilerini ve bunun yaşam süresine olası yansımalarını anlattı.
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İçerik üreticisinin aktardığına göre, yapılan bazı araştırmalar doğal kumaşların (özellikle keten ve yün) yalnızca konfor sağlamadığını, aynı zamanda sağlığınıza olumlu etkilerde bulunabileceğini gösteriyor.
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Ancak içerik üreticisi, polyester gibi sentetik kumaşlar konusunda uyarıyor. Sentetik kumaşların, zararlı kimyasallara maruz bırakma riski taşıdığı ve yapay yapıları nedeniyle enerjinizi tüketebileceği ifade ediliyor.
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