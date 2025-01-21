İnsanlar Bile Beklemedi: Karşıdan Karşıya Geçerken Trafik Kurallarına Uyan Medeni Köpek Viral Oldu

Köpeklerin ne kadar zeki canlılar olduklarını günlük hayatta yaptıklarıyla kanıtladıkları bilinirken, sosyal medyada viral olan bir video bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.