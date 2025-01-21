İnsanlar Bile Beklemedi: Karşıdan Karşıya Geçerken Trafik Kurallarına Uyan Medeni Köpek Viral Oldu

Köpeklerin ne kadar zeki canlılar olduklarını günlük hayatta yaptıklarıyla kanıtladıkları bilinirken, sosyal medyada viral olan bir video bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.
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Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde, sevimli bir köpeğin yaya geçidinde sabırla yeşil ışığın yanmasını beklediği anlar yer aldı.
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Tatlı köpeğin kurallara uyduğu bu davranışı, çevredeki bazı insanların ışığı beklemeden karşıya geçmesiyle tezat oluşturdu.
O anlar👇📹
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Bu köpüş kadar aklı olmayanlar zaten rahatsız oluyor bu canlardan. Sokaklarda bu köpüş mü olsun yoksa kural tanımayan insanlar mı sorusunun cevabı videoda be... Devamını Gör