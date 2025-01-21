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İnsanlar Bile Beklemedi: Karşıdan Karşıya Geçerken Trafik Kurallarına Uyan Medeni Köpek Viral Oldu

İnsanlar Bile Beklemedi: Karşıdan Karşıya Geçerken Trafik Kurallarına Uyan Medeni Köpek Viral Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 18:45

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Köpeklerin ne kadar zeki canlılar olduklarını günlük hayatta yaptıklarıyla kanıtladıkları bilinirken, sosyal medyada viral olan bir video bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

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Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde, sevimli bir köpeğin yaya geçidinde sabırla yeşil ışığın yanmasını beklediği anlar yer aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde, sevimli bir köpeğin yaya geçidinde sabırla yeşil ışığın yanmasını beklediği anlar yer aldı.

Tatlı köpeğin kurallara uyduğu bu davranışı, çevredeki bazı insanların ışığı beklemeden karşıya geçmesiyle tezat oluşturdu.

Tatlı köpeğin kurallara uyduğu bu davranışı, çevredeki bazı insanların ışığı beklemeden karşıya geçmesiyle tezat oluşturdu.

Birçok kişi, köpeğin bu hareketiyle insanlardan daha medeni bir tutum sergilediğini belirterek durumu tiye aldı.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Emel

Bu köpüş kadar aklı olmayanlar zaten rahatsız oluyor bu canlardan. Sokaklarda bu köpüş mü olsun yoksa kural tanımayan insanlar mı sorusunun cevabı videoda be... Devamını Gör