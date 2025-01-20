Almanya’da Eğitimin Etkileyici Gücü: 1 Haftada Çocuğunda Büyük Değişim Gözlemleyen Baba Şaşkına Döndü

Almanya’daki kreş eğitiminin bireysel gelişime odaklanan ve oyun temelli öğrenmeyi esas alan yapısı, bir babanın sosyal medyada paylaştığı video ile yeniden gündeme geldi. Çocuğunu Almanya’da bir kreşe yazdıran baba, yalnızca bir haftada gözlemlediği değişimi takipçileriyle paylaşarak ilgi odağı oldu.
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Normalde oyuncaklarını dağınık bir şekilde bırakan çocuğunun, bir haftalık eğitimin ardından oyuncaklarını düzenli bir şekilde yerine yerleştirdiğini gösteren baba, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.
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Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, sosyal medya kullanıcıları Almanya’nın eğitim sistemine hayranlıklarını dile getirdi.
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