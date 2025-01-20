Ankara'da Bir Esnafın Kızına Çizdiği Seksek Oyunu Her Yaştan Kişiyi Çocukluğuna Götürdü

Kaynak: https://www.dha.com.tr/foto-galeri/ka...
Ankara'nın Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde 17 yıldır esnaflık yapan Levent Çelik, tatlı dükkanının önünde kızının oynaması için kaldırıma seksek oyunu çizdi. Bu basit ama anlamlı hareket, dükkanın önünden geçen herkesi çocukluk yıllarına götürerek büyük ilgi gördü. Birçok kişi, seksek oynayarak dükkanın önünden geçti ve bu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
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Çelik, tebeşirle çizdiği çizgilerin üzerinden yağlı boya ile geçerek sekseği daha belirgin hale getirdi. Çocuklar, gençler, yaşlılar... Her yaştan insan, oynamaktan keyif aldı.
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Çelik, renkli anlardan oluşan videoyu sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede izleyenlerin kalplerini ısıttı.
İşte o anlar👇📹
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