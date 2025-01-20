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Ankara'da Bir Esnafın Kızına Çizdiği Seksek Oyunu Her Yaştan Kişiyi Çocukluğuna Götürdü

Ankara'da Bir Esnafın Kızına Çizdiği Seksek Oyunu Her Yaştan Kişiyi Çocukluğuna Götürdü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 19:29

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Ankara'nın Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde 17 yıldır esnaflık yapan Levent Çelik, tatlı dükkanının önünde kızının oynaması için kaldırıma seksek oyunu çizdi. Bu basit ama anlamlı hareket, dükkanın önünden geçen herkesi çocukluk yıllarına götürerek büyük ilgi gördü. Birçok kişi, seksek oynayarak dükkanın önünden geçti ve bu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/foto-galeri/ka...
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Çelik, tebeşirle çizdiği çizgilerin üzerinden yağlı boya ile geçerek sekseği daha belirgin hale getirdi. Çocuklar, gençler, yaşlılar... Her yaştan insan, oynamaktan keyif aldı.

Çelik, tebeşirle çizdiği çizgilerin üzerinden yağlı boya ile geçerek sekseği daha belirgin hale getirdi. Çocuklar, gençler, yaşlılar... Her yaştan insan, oynamaktan keyif aldı.

Çelik, renkli anlardan oluşan videoyu sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede izleyenlerin kalplerini ısıttı.

Çelik, renkli anlardan oluşan videoyu sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede izleyenlerin kalplerini ısıttı.

Levent Çelik, 'Asıl yaşlıların çocukluklarına geri döndüğünü görmek çok güzel bir duygu. Bu kadar güzel tepkiler alacağımızı beklemiyordum. Demek ki herkesin içinde kalan bir şeyler var. İnsanlar burada onu ortaya çıkarıyor. Sadece 1-2 saatlik aldığımız görüntüden bile çok fazla şey çıktı. Mutlu olmak bu kadar kolay aslında ama sanırım pek beceremiyoruz bunu' diye konuştu.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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