Ankara'da Bir Esnafın Kızına Çizdiği Seksek Oyunu Her Yaştan Kişiyi Çocukluğuna Götürdü

Levent Çelik, 'Asıl yaşlıların çocukluklarına geri döndüğünü görmek çok güzel bir duygu. Bu kadar güzel tepkiler alacağımızı beklemiyordum. Demek ki herkesin içinde kalan bir şeyler var. İnsanlar burada onu ortaya çıkarıyor. Sadece 1-2 saatlik aldığımız görüntüden bile çok fazla şey çıktı. Mutlu olmak bu kadar kolay aslında ama sanırım pek beceremiyoruz bunu' diye konuştu.