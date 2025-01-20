TIR Şoförü Çiftin Hayatı Yollarda Geçiyor: "Bazen Gümrük Kapılarında Denk Geliyoruz"

Kaynak: https://www.dha.com.tr/foto-galeri/ti...
Gaziantep’te 2 çocuk annesi Yasemin Karabulut (39), yıllardır hayalini kurduğu TIR şoförlüğünü yapıyor. Eşi Göksel Karabulut (48) ile birlikte aynı lojistik firmasında çalışan çift, Avrupa’ya yük taşıyor. Yasemin Karabulut, çocukluk yıllarından beri büyük araç kullanma tutkusuyla biliniyor. Ancak kadın olduğu için iş başvurularında olumsuz yanıtlar aldı. Karabulut, çevresinin 'Yapamazsın' söylemlerine inat, gerekli belgelerini tamamlayarak, eşinin çalıştığı firmada işe başladı.
(DHA)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Karabulut, “Kadın olarak bu meslekte zorluklar yaşıyoruz ama eşimin desteğiyle işimi severek yapıyorum. Yeri geldiğinde gümrük kapılarında eşimle karşılaşıyoruz ve bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Ev hayatımız pek olmuyor, işimize odaklanıyoruz. Kadınlara bu mesleği öneriyorum, zorluklar olsa da sevdikleri işi yapmanın tadı başka” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşi Göksel Karabulut ise Yasemin’in hayalini destekleyerek bu mesleği seçtiğini belirtti. “Eşim küçüklüğünden beri büyük araç kullanma sevdalısıydı. Ben de onun yanındayım ve onu bu meslekte yalnız bırakmıyorum. Bazen ayrı işlerimiz olduğunda uzun süre görüşemiyoruz ama yollarımız kesiştiğinde çay içip sohbet ediyoruz. Eşimle bu yolculukta sonuna kadar birlikteyiz.” ifadelerini kullandı.
Videonun tamamı için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın