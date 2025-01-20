TIR Şoförü Çiftin Hayatı Yollarda Geçiyor: "Bazen Gümrük Kapılarında Denk Geliyoruz"

Gaziantep’te 2 çocuk annesi Yasemin Karabulut (39), yıllardır hayalini kurduğu TIR şoförlüğünü yapıyor. Eşi Göksel Karabulut (48) ile birlikte aynı lojistik firmasında çalışan çift, Avrupa’ya yük taşıyor. Yasemin Karabulut, çocukluk yıllarından beri büyük araç kullanma tutkusuyla biliniyor. Ancak kadın olduğu için iş başvurularında olumsuz yanıtlar aldı. Karabulut, çevresinin 'Yapamazsın' söylemlerine inat, gerekli belgelerini tamamlayarak, eşinin çalıştığı firmada işe başladı.

(DHA)