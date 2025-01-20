Erkek Arkadaşının Temel Hayat Bilgisi Konusundaki Eksiklerini Anlatan Kadın Viral Oldu

Erkeklerin günlük hayatta basit düzen ve temizlik kurallarına karşı daha az özenli olduğu sıkça dile getirilen bir konu. Bu durum, kadınlar arasında zaman zaman espri konusu olurken, bazıları için gerçek bir sorun haline de gelebiliyor. Genellikle 'hayat bilgisi eksiklikleri' olarak adlandırılan bu dikkatsizlikler, sosyal medyada paylaşılan bir video ile yeniden tartışmaya açıldı. @gokcearugun isimli TikTok kullanıcısı, erkek arkadaşının dikkat çekici hatalarını anlattığı videosuyla kısa sürede viral oldu.