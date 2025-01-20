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Erkek Arkadaşının Temel Hayat Bilgisi Konusundaki Eksiklerini Anlatan Kadın Viral Oldu

Erkek Arkadaşının Temel Hayat Bilgisi Konusundaki Eksiklerini Anlatan Kadın Viral Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 17:41

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Erkeklerin günlük hayatta basit düzen ve temizlik kurallarına karşı daha az özenli olduğu sıkça dile getirilen bir konu. Bu durum, kadınlar arasında zaman zaman espri konusu olurken, bazıları için gerçek bir sorun haline de gelebiliyor. Genellikle 'hayat bilgisi eksiklikleri' olarak adlandırılan bu dikkatsizlikler, sosyal medyada paylaşılan bir video ile yeniden tartışmaya açıldı. @gokcearugun isimli TikTok kullanıcısı, erkek arkadaşının dikkat çekici hatalarını anlattığı videosuyla kısa sürede viral oldu.

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Genç kadın, erkek arkadaşının kek yerken alüminyum folyoyu açmak yerine yırtarak yemeye çalıştığını ve masaya döktüğü toz kahveyi silkelemek yerine ıslak mendille silerek daha da yaydığını belirtti.

Genç kadın, erkek arkadaşının kek yerken alüminyum folyoyu açmak yerine yırtarak yemeye çalıştığını ve masaya döktüğü toz kahveyi silkelemek yerine ıslak mendille silerek daha da yaydığını belirtti.

Videoda, "Erkek arkadaşınız basit hayat bilgilerinden eksik mi?" diye sorarak takipçilerine de aynı deneyimi yaşayıp yaşamadıklarını sordu.

Videoda, "Erkek arkadaşınız basit hayat bilgilerinden eksik mi?" diye sorarak takipçilerine de aynı deneyimi yaşayıp yaşamadıklarını sordu.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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