Karadenizli Babanın, Sürekli Para İsteyen Kızına Gülümseten İsyanı

Karadeniz insanı, samimiyeti ve komik halleriyle bilinirken, bu özellik bir kez daha sosyal medyada kendini gösterdi. Karadenizli bir baba, sürekli para isteyen kızına verdiği tepkiyle izleyenleri güldürmeyi başardı. Bu doğal ve eğlenceli an, @cemmreys isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve hızla viral oldu.
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Kendisinden para isteyen kızına "Kazandığın paralar nerede?" diye soran baba, ardından tatlı bir şekilde isyan etti.
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Karadenizli babanın tepki verdiği o anlar, izleyenleri hem güldürdü hem de Karadeniz insanının doğallığını bir kez daha gözler önüne serdi.
O anlar👇📹
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