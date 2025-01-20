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Belgrad’da Takı Satarak Geçirdiği Günü Paylaşan Genç Kadın 3 Saatte 50 Euro Kazandı

Belgrad’da Takı Satarak Geçirdiği Günü Paylaşan Genç Kadın 3 Saatte 50 Euro Kazandı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 22:33

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Belgrad’da takı satarak bir gününü geçiren @ipektravels  isimli sosyal medya kullanıcısı, eğlenceli anlarını paylaşarak viral oldu. Genç kadın, sadece üç saat içinde yaklaşık 50 Euro kazandığını ve bu süreçte yaşadığı keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Bileklik satarken müşterileriyle yaptığı renkli sohbetleri kameraya alan genç kadın, satış sürecinin sadece ticaretle sınırlı olmadığını, insanların hikayesini dinlemeye gelmesinin bile kendisini mutlu ettiğini belirtti.

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"Bileklik almasalar bile sadece hikayemi dinlemeye gelenler oluyor. Çok seviyorum yaptığım işi" diyen genç kadının paylaşımı, hem enerjisi hem de samimi anlatımıyla izleyenlerden beğeni topladı.

"Bileklik almasalar bile sadece hikayemi dinlemeye gelenler oluyor. Çok seviyorum yaptığım işi" diyen genç kadının paylaşımı, hem enerjisi hem de samimi anlatımıyla izleyenlerden beğeni topladı.

Yaptığı işin keyfini çıkardığını ifade eden sosyal medya kullanıcısı, paylaşımıyla izleyenlerin takdirini kazanırken, 3 saat içerisinde yaklaşık 50 Euro kazandı.

Yaptığı işin keyfini çıkardığını ifade eden sosyal medya kullanıcısı, paylaşımıyla izleyenlerin takdirini kazanırken, 3 saat içerisinde yaklaşık 50 Euro kazandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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3 saatte 2000TL o takıların yanında bir de el falı baksan köşeyi dönersin bebeğim 😁