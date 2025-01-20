Belgrad’da Takı Satarak Geçirdiği Günü Paylaşan Genç Kadın 3 Saatte 50 Euro Kazandı

Belgrad’da takı satarak bir gününü geçiren @ipektravels isimli sosyal medya kullanıcısı, eğlenceli anlarını paylaşarak viral oldu. Genç kadın, sadece üç saat içinde yaklaşık 50 Euro kazandığını ve bu süreçte yaşadığı keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Bileklik satarken müşterileriyle yaptığı renkli sohbetleri kameraya alan genç kadın, satış sürecinin sadece ticaretle sınırlı olmadığını, insanların hikayesini dinlemeye gelmesinin bile kendisini mutlu ettiğini belirtti.