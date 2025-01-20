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Yeni Salgın Uyarısı: Öksürük ve Halsizlik Dalgası Türkiye'yi Etkisi Altına Alıyor

Yeni Salgın Uyarısı: Öksürük ve Halsizlik Dalgası Türkiye'yi Etkisi Altına Alıyor

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 20:39

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Türkiye’nin dört bir yanında hastanelerin acil servisleri, öksürük, ateş, eklem ağrısı ve burun akıntısı gibi şikayetlerle dolup taşarken, uzmanlar bu artışın sebeplerine dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde, covid sonrası maske kullanımının kalkması, el hijyeninin ihmal edilmesi ve toplu alanlarda hijyen kurallarına uyulmaması, bu salgının hızla yayılmasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, besin güvenliği ve çevre sağlığı sorunlarının da bu salgını tetikleyen faktörler arasında yer aldığını belirtiyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, besin güvenliği ve çevre sağlığı sorunlarının da bu salgını tetikleyen faktörler arasında yer aldığını belirtiyor.

Vaka artışlarının yüzde 200'lere kadar ulaşması, konunun düşündüğümüzden çok daha ciddileştiğini gözler önüne seriyor.

Vaka artışlarının yüzde 200'lere kadar ulaşması, konunun düşündüğümüzden çok daha ciddileştiğini gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, hijyen kurallarına dikkat edilmesi, el hijyeninin ön planda tutulması ve kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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