Yeni Salgın Uyarısı: Öksürük ve Halsizlik Dalgası Türkiye'yi Etkisi Altına Alıyor

Türkiye’nin dört bir yanında hastanelerin acil servisleri, öksürük, ateş, eklem ağrısı ve burun akıntısı gibi şikayetlerle dolup taşarken, uzmanlar bu artışın sebeplerine dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde, covid sonrası maske kullanımının kalkması, el hijyeninin ihmal edilmesi ve toplu alanlarda hijyen kurallarına uyulmaması, bu salgının hızla yayılmasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, besin güvenliği ve çevre sağlığı sorunlarının da bu salgını tetikleyen faktörler arasında yer aldığını belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vaka artışlarının yüzde 200'lere kadar ulaşması, konunun düşündüğümüzden çok daha ciddileştiğini gözler önüne seriyor.
Detaylar için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın