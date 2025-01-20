Yeni Salgın Uyarısı: Öksürük ve Halsizlik Dalgası Türkiye'yi Etkisi Altına Alıyor

Türkiye’nin dört bir yanında hastanelerin acil servisleri, öksürük, ateş, eklem ağrısı ve burun akıntısı gibi şikayetlerle dolup taşarken, uzmanlar bu artışın sebeplerine dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde, covid sonrası maske kullanımının kalkması, el hijyeninin ihmal edilmesi ve toplu alanlarda hijyen kurallarına uyulmaması, bu salgının hızla yayılmasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.