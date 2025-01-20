Günde 5 Saat Çalışan Bir Kurye Aylık Ne Kadar Para Kazanıyor?

Son dönemde kurye maaşları, sosyal medyada sıkça tartışma konusu haline geldi. Bunun üzerine bir kuryeye aylık geliri soruldu ve verdiği cevap büyük ilgi gördü. Günde sadece 5 saat çalışan kurye, aylık kazancını ve bu gelirin detaylarını paylaştı.
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Dağıttığı sipariş başına ücret aldığını belirten kurye, günde 100-120 paket teslim ettiğini ve bu tempoyla bir ayda yaklaşık 55 bin TL kazandığını söyledi.
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Ancak yakıt, araç bakımı gibi masraflar düşüldüğünde net kazancının 45 bin TL olduğunu ifade etti.
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kaldırımdan ve ters yönden gitmeye devam