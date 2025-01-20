Günde 5 Saat Çalışan Bir Kurye Aylık Ne Kadar Para Kazanıyor?

Son dönemde kurye maaşları, sosyal medyada sıkça tartışma konusu haline geldi. Bunun üzerine bir kuryeye aylık geliri soruldu ve verdiği cevap büyük ilgi gördü. Günde sadece 5 saat çalışan kurye, aylık kazancını ve bu gelirin detaylarını paylaştı.