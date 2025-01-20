onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Günde 5 Saat Çalışan Bir Kurye Aylık Ne Kadar Para Kazanıyor?

Günde 5 Saat Çalışan Bir Kurye Aylık Ne Kadar Para Kazanıyor?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 23:51

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde kurye maaşları, sosyal medyada sıkça tartışma konusu haline geldi. Bunun üzerine bir kuryeye aylık geliri soruldu ve verdiği cevap büyük ilgi gördü. Günde sadece 5 saat çalışan kurye, aylık kazancını ve bu gelirin detaylarını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dağıttığı sipariş başına ücret aldığını belirten kurye, günde 100-120 paket teslim ettiğini ve bu tempoyla bir ayda yaklaşık 55 bin TL kazandığını söyledi.

Dağıttığı sipariş başına ücret aldığını belirten kurye, günde 100-120 paket teslim ettiğini ve bu tempoyla bir ayda yaklaşık 55 bin TL kazandığını söyledi.

Ancak yakıt, araç bakımı gibi masraflar düşüldüğünde net kazancının 45 bin TL olduğunu ifade etti.

Ancak yakıt, araç bakımı gibi masraflar düşüldüğünde net kazancının 45 bin TL olduğunu ifade etti.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Çomar_Sken_Jüpiter

kaldırımdan ve ters yönden gitmeye devam