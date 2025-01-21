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Uzman Psikolog Sıraladı: Vücudunuzun Hayatınızdaki Stresi Kaldıramadığına Dair İşaretler

Uzman Psikolog Sıraladı: Vücudunuzun Hayatınızdaki Stresi Kaldıramadığına Dair İşaretler

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 20:57

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İnsanın ruh sağlığındaki en küçük dalgalanma genellikle uyku düzenindeki bozukluklarla kendini belli edebilir. Hayat güçlükleri ve stres düzeyini ölçen birçok testte uyku soruları önemli bir yer tutarken, stres altındaki bireylerde uyuma güçlükleri ortaya çıkabilir. Sosyal medyada @seninisiltinicin adıyla bilinen bir psikolog, vücudunuzun stresle baş edemediğine dair uyku sırasında ortaya çıkan bazı işaretleri sıraladı.

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Uzman, bu belirtiler arasında gece boyu sık sık uyanma, uyurken dişleri sıkma ve gecenin bir yarısı idrara çıkma ihtiyacı duyma gibi durumları öne çıkardı.

Uzman, bu belirtiler arasında gece boyu sık sık uyanma, uyurken dişleri sıkma ve gecenin bir yarısı idrara çıkma ihtiyacı duyma gibi durumları öne çıkardı.

Eğer uykunuz sırasında bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, vücudunuzun stresle başa çıkmakta zorlandığını gösteriyor olabilir.

Eğer uykunuz sırasında bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, vücudunuzun stresle başa çıkmakta zorlandığını gösteriyor olabilir.

Peki, siz uykunuz sırasında bu gibi işaretler fark ediyor musunuz? Vücudunuzun sesine kulak verin!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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