Uzman Psikolog Sıraladı: Vücudunuzun Hayatınızdaki Stresi Kaldıramadığına Dair İşaretler

İnsanın ruh sağlığındaki en küçük dalgalanma genellikle uyku düzenindeki bozukluklarla kendini belli edebilir. Hayat güçlükleri ve stres düzeyini ölçen birçok testte uyku soruları önemli bir yer tutarken, stres altındaki bireylerde uyuma güçlükleri ortaya çıkabilir. Sosyal medyada @seninisiltinicin adıyla bilinen bir psikolog, vücudunuzun stresle baş edemediğine dair uyku sırasında ortaya çıkan bazı işaretleri sıraladı.
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Uzman, bu belirtiler arasında gece boyu sık sık uyanma, uyurken dişleri sıkma ve gecenin bir yarısı idrara çıkma ihtiyacı duyma gibi durumları öne çıkardı.
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Eğer uykunuz sırasında bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, vücudunuzun stresle başa çıkmakta zorlandığını gösteriyor olabilir.
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