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Çorba İçerken Plastik Kaşığın Erimesine İsyan Eden Vatandaş: "Gel de Bu Ülkede Sağlıklı Yaşa"

Çorba İçerken Plastik Kaşığın Erimesine İsyan Eden Vatandaş: "Gel de Bu Ülkede Sağlıklı Yaşa"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 12:34

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Bir vatandaş, çorba içerken plastik kaşığının erimesiyle karşılaşınca durumu kameraya alıp, sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi. Olay, bir işletmeden çorba siparişi veren vatandaşın, çorbasını içerken yaşadığı beklenmedik bir durumla gündeme geldi.

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Çorbasını içerken, yanında gönderilen plastik kaşığın sıcak çorba ile temas ettiği anda eridiğini fark eden vatandaş, duruma isyan etti.

Çorbasını içerken, yanında gönderilen plastik kaşığın sıcak çorba ile temas ettiği anda eridiğini fark eden vatandaş, duruma isyan etti.

Kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaş, "Çorba içiyorum, kaşığı çorbaya daldırdım, bu şekilde oldu. Gel de bu ülkede sağlıklı yaşa!" diyerek, kaşığın erimesine tepki gösterdi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaş, "Çorba içiyorum, kaşığı çorbaya daldırdım, bu şekilde oldu. Gel de bu ülkede sağlıklı yaşa!" diyerek, kaşığın erimesine tepki gösterdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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