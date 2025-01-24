Çorba İçerken Plastik Kaşığın Erimesine İsyan Eden Vatandaş: "Gel de Bu Ülkede Sağlıklı Yaşa"

Bir vatandaş, çorba içerken plastik kaşığının erimesiyle karşılaşınca durumu kameraya alıp, sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi. Olay, bir işletmeden çorba siparişi veren vatandaşın, çorbasını içerken yaşadığı beklenmedik bir durumla gündeme geldi.
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Çorbasını içerken, yanında gönderilen plastik kaşığın sıcak çorba ile temas ettiği anda eridiğini fark eden vatandaş, duruma isyan etti.
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Kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaş, "Çorba içiyorum, kaşığı çorbaya daldırdım, bu şekilde oldu. Gel de bu ülkede sağlıklı yaşa!" diyerek, kaşığın erimesine tepki gösterdi.
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