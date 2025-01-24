Çorba İçerken Plastik Kaşığın Erimesine İsyan Eden Vatandaş: "Gel de Bu Ülkede Sağlıklı Yaşa"

Bir Otel Çalışanı Yangın Anında Yaşananları Anlattı: "Kıyamet Gibi Bir Görüntü Vardı"

Genç Motto Adlı Sayfa Yangın Günü Yaşanan İhmaller ve Sonrasında Olanlarla Duygularımıza Tercüman Oldu

Facianın Acı Manzaraları: Otelin Önündeki Araçlar Sahipleri Olmadığı İçin İş Makineleri ile Kaldırıldı

Nurgül Yeşilçay Bolu'da Yaşanan Faciaya Çektiği Bir Video ile Tepki Gösterdi: "Adalet Neydi?"

Ece Üner Bu Kez Bakanlıklara Yüklendi: Senin Turizm Bakanının Otelleri Olamaz, Olursa Sonuç Bu''