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Kanada Vizesi Alan Genç, Kutlamak İçin Lokma Döktürdü!

Kanada Vizesi Alan Genç, Kutlamak İçin Lokma Döktürdü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 21:47

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Bazı ülkeler, vize başvurularında daha katı kurallar uygulayarak başvuru sahiplerinden detaylı finansal bilgiler ve ek belgeler talep ediyor. Bu durum, özellikle seyahat etmeyi planlayan gençler ve öğrenciler için büyük bir engel oluşturuyor. Yurt dışına çıkmak için vize almak, çoğu kişi için zorlu bir süreç haline gelirken, bu süreci başarıyla tamamlayan bir gencin kutlama yöntemi sosyal medyada dikkat çekti.

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Kanada vizesi kabul edilen genç, bu anı unutulmaz kılmak için lokma döktürdü.

Kanada vizesi kabul edilen genç, bu anı unutulmaz kılmak için lokma döktürdü.

Bu keyifli kutlama anları, kısa sürede sosyal medyada yayılıp binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu keyifli kutlama anları, kısa sürede sosyal medyada yayılıp binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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