Kanada Vizesi Alan Genç, Kutlamak İçin Lokma Döktürdü!

Bazı ülkeler, vize başvurularında daha katı kurallar uygulayarak başvuru sahiplerinden detaylı finansal bilgiler ve ek belgeler talep ediyor. Bu durum, özellikle seyahat etmeyi planlayan gençler ve öğrenciler için büyük bir engel oluşturuyor. Yurt dışına çıkmak için vize almak, çoğu kişi için zorlu bir süreç haline gelirken, bu süreci başarıyla tamamlayan bir gencin kutlama yöntemi sosyal medyada dikkat çekti.