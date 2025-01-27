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"Bugün Romantik Oldum" Diyen Tatlı Çocuk Adeta Büyüklerine Ders Verdi

"Bugün Romantik Oldum" Diyen Tatlı Çocuk Adeta Büyüklerine Ders Verdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 20:19

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Bir çocuğun sevimliliği ve saf tavırları, sosyal medyada beğeni topladı. @mervemelekmutlu isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video, kısa süre içinde viral oldu. Okulda yaşadığı bir anıyı annesine anlatan küçük çocuk, “Bugün romantik oldum” diyerek sevimliliğiyle herkesi etkiledi.

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Bir kız arkadaşına, sandalyesini oturmadan önce çekerek yardım ettiğini anlatan çocuk, nasıl romantik olunacağı konusunda büyüklerine adeta ders verdi.

Bir kız arkadaşına, sandalyesini oturmadan önce çekerek yardım ettiğini anlatan çocuk, nasıl romantik olunacağı konusunda büyüklerine adeta ders verdi.

Çocuğun hareketleri, izleyenleri hem güldürdü hem de romantizmin saf ve doğal haline hayran bıraktı.

Çocuğun hareketleri, izleyenleri hem güldürdü hem de romantizmin saf ve doğal haline hayran bıraktı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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