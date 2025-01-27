"Bugün Romantik Oldum" Diyen Tatlı Çocuk Adeta Büyüklerine Ders Verdi

Bir çocuğun sevimliliği ve saf tavırları, sosyal medyada beğeni topladı. @mervemelekmutlu isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video, kısa süre içinde viral oldu. Okulda yaşadığı bir anıyı annesine anlatan küçük çocuk, “Bugün romantik oldum” diyerek sevimliliğiyle herkesi etkiledi.
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Bir kız arkadaşına, sandalyesini oturmadan önce çekerek yardım ettiğini anlatan çocuk, nasıl romantik olunacağı konusunda büyüklerine adeta ders verdi.
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Çocuğun hareketleri, izleyenleri hem güldürdü hem de romantizmin saf ve doğal haline hayran bıraktı.
İşte o anlar👇📹
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