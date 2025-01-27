"Bugün Romantik Oldum" Diyen Tatlı Çocuk Adeta Büyüklerine Ders Verdi

Bir çocuğun sevimliliği ve saf tavırları, sosyal medyada beğeni topladı. @mervemelekmutlu isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video, kısa süre içinde viral oldu. Okulda yaşadığı bir anıyı annesine anlatan küçük çocuk, “Bugün romantik oldum” diyerek sevimliliğiyle herkesi etkiledi.