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Sipariş Götüren Kurye Kapıda Yazan Notu Görünce Şaşkına Döndü: "İnsanlar Böyle Rahatsız Edilir mi?"

Sipariş Götüren Kurye Kapıda Yazan Notu Görünce Şaşkına Döndü: "İnsanlar Böyle Rahatsız Edilir mi?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 17:08

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Kurye Ertan Taşdemir, sipariş teslim etmek için gittiği evin kapısında gördüğü notlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Notu gördüğünde tepkisini gizleyemeyen Taşdemir, durumu sosyal medyada paylaşarak, “İnsanlar bu şekilde rahatsız edilir mi? Nasıl ruh hastaları var, nasıl psikopatlar var, gerçekten anlayamıyorum” ifadelerini kullandı.

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Kapıya yapıştırılmış olan notta şu ifadeler yer alıyordu: “Sayın kurye kardeşim; kapıda ödemeli siparişimiz yoktur. Adımıza asılsız siparişler verilmektedir.”

Kapıya yapıştırılmış olan notta şu ifadeler yer alıyordu: “Sayın kurye kardeşim; kapıda ödemeli siparişimiz yoktur. Adımıza asılsız siparişler verilmektedir.”

Evin kapısında aynı notun 112 personellerine yönelik de yazıldığı dikkat çekti...

Evin kapısında aynı notun 112 personellerine yönelik de yazıldığı dikkat çekti...

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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