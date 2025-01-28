Sipariş Götüren Kurye Kapıda Yazan Notu Görünce Şaşkına Döndü: "İnsanlar Böyle Rahatsız Edilir mi?"

Kurye Ertan Taşdemir, sipariş teslim etmek için gittiği evin kapısında gördüğü notlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Notu gördüğünde tepkisini gizleyemeyen Taşdemir, durumu sosyal medyada paylaşarak, “İnsanlar bu şekilde rahatsız edilir mi? Nasıl ruh hastaları var, nasıl psikopatlar var, gerçekten anlayamıyorum” ifadelerini kullandı.