Yabancıların Türkler Hakkında En Çok Merak Ettiği Sorular Açıklandı! Google'da En Fazla Ne Aratmışlar?

Yabancılar Türkler hakkında Google’da en çok ne aratıyor? @genctg isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yabancıların Türkiye ve Türkler hakkında en çok merak ettikleri sorular sıralandı. Sizce bu listede neler olabilir? Gelin birlikte bakalım!
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Videoda, “Türkiye neden petrol çıkarmıyor?” ve “Türk dizileri neden bu kadar uzun?” gibi sorular yer aldı.
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Listeyi açıklayan gençler, bu sorulara kendi yorumlarını ekleyerek izleyenlerin beğenisini topladı.
Bakalım neler aratıyorlarmış 👇📹
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