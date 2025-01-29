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Yabancıların Türkler Hakkında En Çok Merak Ettiği Sorular Açıklandı! Google'da En Fazla Ne Aratmışlar?

Yabancıların Türkler Hakkında En Çok Merak Ettiği Sorular Açıklandı! Google'da En Fazla Ne Aratmışlar?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 13:52

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Yabancılar Türkler hakkında Google’da en çok ne aratıyor? @genctg isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yabancıların Türkiye ve Türkler hakkında en çok merak ettikleri sorular sıralandı. Sizce bu listede neler olabilir? Gelin birlikte bakalım!

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Videoda, “Türkiye neden petrol çıkarmıyor?” ve “Türk dizileri neden bu kadar uzun?” gibi sorular yer aldı.

Videoda, “Türkiye neden petrol çıkarmıyor?” ve “Türk dizileri neden bu kadar uzun?” gibi sorular yer aldı.

Listeyi açıklayan gençler, bu sorulara kendi yorumlarını ekleyerek izleyenlerin beğenisini topladı.

Listeyi açıklayan gençler, bu sorulara kendi yorumlarını ekleyerek izleyenlerin beğenisini topladı.

Peki, siz yabancılar hakkında en çok ne arıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bakalım neler aratıyorlarmış 👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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