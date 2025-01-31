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Her Yerdeyiz! Rio’da Bir Mekana Oturan Türkler, Ufak Bir Sürprizle Karşılaştı

Her Yerdeyiz! Rio’da Bir Mekana Oturan Türkler, Ufak Bir Sürprizle Karşılaştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 15:00

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Rio’da bir mekanda oturan Türkler, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Mekanın duvarında ilgi çekici bir atkı gören içerik üreticisi @turkishdictionary, o anları kameraya alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

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Rio'da bir mekanda oturan Türkler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." yazılı bir atkı ile karşılaştı.

Rio'da bir mekanda oturan Türkler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." yazılı bir atkı ile karşılaştı.

Görüntüler hızla yayıldı ve Türk milletinin gücünü simgeleyen bu mesaj, tüm dünyada yaşayan Türkleri gururlandırdı.

Görüntüler hızla yayıldı ve Türk milletinin gücünü simgeleyen bu mesaj, tüm dünyada yaşayan Türkleri gururlandırdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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