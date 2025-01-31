Her Yerdeyiz! Rio’da Bir Mekana Oturan Türkler, Ufak Bir Sürprizle Karşılaştı

Rio’da bir mekanda oturan Türkler, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Mekanın duvarında ilgi çekici bir atkı gören içerik üreticisi @turkishdictionary, o anları kameraya alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.
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Rio'da bir mekanda oturan Türkler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." yazılı bir atkı ile karşılaştı.
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Görüntüler hızla yayıldı ve Türk milletinin gücünü simgeleyen bu mesaj, tüm dünyada yaşayan Türkleri gururlandırdı.
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