Coldplay Konserinde Unutulmaz An: Chris Martin Sahnede Bir Çiftin Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

Coldplay’in Abu Dabi’de verdiği konser, sadece müzikseverler için değil, aynı zamanda bir çift için de unutulmaz anlara sahne oldu. Konser sırasında seyircilerin açtığı bir pankartı fark eden solist Chris Martin, sahneden özel bir an yaşattı. O anlar @ai.kera isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı.