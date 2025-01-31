Mahkeme Salonunda Rihanna Detayı! ASAP Rocky’nin Duruşmasından Çizimi Yayınlandı
Mahkeme Salonunda Rihanna Detayı! ASAP Rocky’nin Duruşmasından Çizimi Yayınlandı
Ünlü rapçi ASAP Rocky’nin silahlı saldırı davasındaki duruşmasından mahkeme ressamı tarafından çizilen Rihanna’nın görüntüsü gündem oldu. Rihanna iki çocuğunun babası olan sevgilisi ASAP Rocky’ye destek olmak için mahkeme salonunda yer aldı. 36 yaşındaki Rocky, suçunu kabul etmesi karşılığında 7 yıl ertelenmiş hapis, 3 yıl denetimli serbestlik ve 180 gün hapis cezasını reddetti. Mahkemede savcılar ünlü rapçiyi eski arkadaşına karşı planlı bir saldırı düzenlemekle suçladı. Eğer hüküm giyerse 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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ABD’li rapçi ASAP Rocky 2021 yılında eski bir arkadaşını yarı otomatik silahla vurduğu suçlamasıyla yargılanıyor. Los Angeles’ta görülen davanın ilk duruşmasına sevgilisi Rihanna da katıldı.
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Rihanna, Rocky’nin annesi Renee Black ve kız kardeşi Erika B ile birlikte mahkeme salonunda oturdu. Yoğun basın ilgisine rağmen görüntülenmeyen dünyaca ünlü şarkıcının mahkeme ressamı tarafından yapılan çizimi sosyal medyada hızla yayıldı.
Gerçek adı Rakim Mayers olan ASAP Rocky suçunu kabul etmesi halinde daha hafif bir ceza alabilecekken, savcıların sunduğu anlaşmayı geri çevirdi.
Savcılık rapçinin eski arkadaşını vurmak için plan yaptığını öne sürerken, Rocky bu suçlamaları reddetti. Dava yaklaşık üç hafta sürecek.
Rihanna ve ASAP Rocky 2019 yılından beri birlikte ve çiftin 2,5 yaşında RZA ve 1,5 yaşında Riot adında iki oğulları bulunuyor. Şimdi ise tüm gözler Rocky’nin bu davadan nasıl bir karar alacağına çevrilmiş durumda!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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