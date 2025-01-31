Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin En Acı Günü! Babasını Kaybetti
Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin En Acı Günü! Babasını Kaybetti
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, hayatının en acı günlerinden birini yaşıyor! 34 yaşındaki başarılı oyuncunun babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayatını kaybetti. Şu sıralar Deha dizisinde “Devran” karakterine hayat veren İynemli, aldığı acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Aileye yakın kaynaklardan yapılan açıklamada, Cengiz İynemli’nin bugün Kilyos Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aras Bulut İynemli büyük bir kayıpla sarsıldı. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti.
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Şu sıralar Deha dizisinde “Devran” karakteriyle ekranlarda olan İynemli babasının vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Ailesine yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cengiz İynemli’nin cenazesi bugün (31 Ocak Cuma) Kilyos Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.
Ailesine düşkünlüğü ile bilinene Aras Bulut İynemli'ye bu büyük kayıp sonrası taziye mesajları yağdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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