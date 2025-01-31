Sezai Altekin'den Acı Haber! Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti
Sezai Altekin'den Acı Haber! Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti
Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Sezai Altekin, 79 yaşında hayata veda etti! İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun değerli sanatçılarından olan Altekin’in Muğla’da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken meslektaşı Nedim Saban’dan duygusal bir başsağlığı mesajı geldi. Saban, “O büyük aktörle aynı sahneyi paylaşmak büyük bir şanstı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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Tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden Sezai Altekin 79 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun unutulmaz sanatçılarından olan Altekin’in Muğla’da yaşama gözlerini yumduğu öğrenildi.
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Altekin’in vefat haberi meslektaşları ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Nedim Saban usta oyuncunun ardından bir veda mesajı yayınladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Saban, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa ! O büyük aktörle Halide Edib’in Maske ve Ruh oyununda çalıştım, o çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incinmesin”
Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyunu, dizi ve sinema filminde unutulmaz performanslara imza atan Altekin Şehir Tiyatroları’nda da önemli roller üstlenmişti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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