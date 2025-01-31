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Sezai Altekin Kimdir, Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı? Usta Oyuncu Sezai Altekin Öldü mü?

Sezai Altekin Kimdir, Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı? Usta Oyuncu Sezai Altekin Öldü mü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.01.2025 - 11:26

Sinama dünyasının usta isimlerinden Sezai Altekin, hayatını kaybetti. İstanbul Şehit Tiyatrosu'nun güçlü isimlerinden biri olan usta oyuncunun kaybı sanat camiasını yasa boğdu. Kimileri Sezai Altekin'in kim olduğunu araştırırken kimileri de duayen ismin bugüne dek rol aldığı yapımları ve hastalığını merak etti. Peki, Sezai Altekin kimdir? Sezai Altekin hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Sezai Altekin neden öldü, hastalığı neydi? 

İşte, detaylar...

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Sezai Altekin Kimdir?

Sezai Altekin Kimdir?

Sezai Altekin, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne ve babasının desteği ile sanat dünyasına atılan Altekin, 1966 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na katıldı.

Sezai Altekin'in Oyunculuk Kariyeri

Sezai Altekin'in Oyunculuk Kariyeri

Sezai Altekin, oyunculuğu kadar hayat verdiği çizgi karakterlerle de hafızalara kazındı. 80'li yılların en çok sevilen çizgi filmlerinde önemli karakterlerin sesi oldu. Altekin, Şirin Baba, Bugs Bunny ve Barni Moloztaş gibi ikonik çizgi karakterler ile milyonların gönlüne taht kurdu. 

Çocukluk dünyamızı renklendiren Sezai Altekin, oyunculuk kariyeri boyunca 6 sinema filmi, 20 kadar televizyon dizisi ve 50'den fazla tiyatro oyununda rol aldı.

Sezai Altekin'in Rol Aldığı Yapımlar

Sezai Altekin'in Rol Aldığı Yapımlar

Sezai Altekin kariyerinin son yıllarında; 2007 ila 2008 sezonunda rol aldığı Bana Bir Picasso Gerek tiyatro oyunu, 2014 yılında Kanal D ekranlarında Paşa Gönlüm dizisi, ATV ekranlarındaki Tatar Ramazan dizisi ve Show TV'nin 2015 yapımı İlişki Durumum: Karışık dizisiyle seyirci karşısına çıktı. 

Hayatını oyunculuğa adayan Altekin'in son sinema filmi ise 2004 yılında beyaz perdeye çıkan Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de oldu.

Sezai Altekin Öldü mü?

Sezai Altekin Öldü mü?

Sezai Altekin, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdürüyordu. Bodrum Gündoğan'da 31 Ocak Cuma günü 79 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Sezai Altekin, son yolculuğuna uğurlanacak. Usta ismin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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