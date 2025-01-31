Sezai Altekin Kimdir, Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı? Usta Oyuncu Sezai Altekin Öldü mü?

Sinama dünyasının usta isimlerinden Sezai Altekin, hayatını kaybetti. İstanbul Şehit Tiyatrosu'nun güçlü isimlerinden biri olan usta oyuncunun kaybı sanat camiasını yasa boğdu. Kimileri Sezai Altekin'in kim olduğunu araştırırken kimileri de duayen ismin bugüne dek rol aldığı yapımları ve hastalığını merak etti. Peki, Sezai Altekin kimdir? Sezai Altekin hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Sezai Altekin neden öldü, hastalığı neydi?

İşte, detaylar...