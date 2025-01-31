Sezai Altekin Kimdir, Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı? Usta Oyuncu Sezai Altekin Öldü mü?
Sezai Altekin Kimdir, Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı? Usta Oyuncu Sezai Altekin Öldü mü?
Sinama dünyasının usta isimlerinden Sezai Altekin, hayatını kaybetti. İstanbul Şehit Tiyatrosu'nun güçlü isimlerinden biri olan usta oyuncunun kaybı sanat camiasını yasa boğdu. Kimileri Sezai Altekin'in kim olduğunu araştırırken kimileri de duayen ismin bugüne dek rol aldığı yapımları ve hastalığını merak etti. Peki, Sezai Altekin kimdir? Sezai Altekin hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Sezai Altekin neden öldü, hastalığı neydi?
İşte, detaylar...
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Sezai Altekin Kimdir?
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Sezai Altekin'in Oyunculuk Kariyeri
Sezai Altekin'in Rol Aldığı Yapımlar
Sezai Altekin Öldü mü?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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