Şömine Ustası Harun Gül’ün Kendi Adına Yaptırdığı Şarkı İzleyenleri Gülümsetti

Şömine ustası Harun Gül, mesleğine duyduğu sevgiyi eğlenceli bir projeyle taçlandırdı. Kendi adını taşıyan 'Harun Gül Yapar' adlı şarkı ve klibi, sosyal medyada hızla yayılarak izleyenleri gülümsetti. Samimi sözleri ve neşeli klibiyle dikkat çeken şarkı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Harun Gül’ün kendi adına yaptırdığı şarkı ve klipteki eğlenceli tavırları izleyenlerden tam puan aldı.
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Şarkıyı dinleyen birçok kullanıcı, son dönemde şarkısıyla gündeme gelen Turabi'nin şarkısıyla kıyaslama yaparak Harun Gül’ün eserini daha çok beğendiklerini belirtti.
Şarkının tamamı için👇📹
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