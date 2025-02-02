Şömine Ustası Harun Gül’ün Kendi Adına Yaptırdığı Şarkı İzleyenleri Gülümsetti

Dinlerken Geçmişe Gideceksiniz: Poprika İsimli Müzik Grubu "Bir Neslin Travması Olan Şarkıları" Seslendirdi

Kavga Ediyor Gibi Yaparak Babalarına Doğum Günü Sürprizi Yapan Gençler Kalpleri Isıttı

İhraç Edilen Teğmenin Babası Bu Sözlerle İsyan Etmiş: "Ne Kabahati Var Benim Oğlumun?"