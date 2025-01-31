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Esnafın Tamir Etmeye Çalıştığı Cam Kapı Bir Anda Tuzla Buz Oldu!

Esnafın Tamir Etmeye Çalıştığı Cam Kapı Bir Anda Tuzla Buz Oldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 17:50

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde cam kapıyı tamir etmek isteyen bir esnaf, beklenmedik bir olay yaşadı. Cumhuriyet Mahallesi’nde cep telefonu tamirciliği yapan Cafer Tayyar Taras, iş yerinin bozulmuş kapısını onarmak isterken ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/tokat-haberler...
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Kapının hidrolik sistemini kontrol etmek için camı yerinden söken Taras, tam kaldıracağı sırada cam bir anda tuzla buz oldu.

Kapının hidrolik sistemini kontrol etmek için camı yerinden söken Taras, tam kaldıracağı sırada cam bir anda tuzla buz oldu.

Şaşkınlık içinde olduğu yerde kalan esnaf, yaşadığı olay karşısında “Demek ki artık incindi bir yerinden, cam bize kızdı.” diyerek espirili bir yorum yaptı.

Şaşkınlık içinde olduğu yerde kalan esnaf, yaşadığı olay karşısında “Demek ki artık incindi bir yerinden, cam bize kızdı.” diyerek espirili bir yorum yaptı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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