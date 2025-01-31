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Kırşehir’de ‘Dünya Tersine Günü’ Etkinliği: Erkeklere Çiçek Dağıttılar!

Kırşehir’de ‘Dünya Tersine Günü’ Etkinliği: Erkeklere Çiçek Dağıttılar!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 17:35

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Kırşehir’de ‘Dünya Tersine Günü’ kapsamında alışılmışın dışında bir etkinlik gerçekleştirildi. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi bir grup genç, Cacabey Meydanı’nda erkeklere çiçek dağıtarak toplumsal kalıplara dikkat çekti. Etkinlik kapsamında, genellikle kadınlara verilen çiçekler bu kez erkeklere sunuldu.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/kirsehir-haber...
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Genellikle kadınlara verilen çiçekler bu kez erkeklere sunulunca ortaya ilginç ve keyifli anlar çıktı.

Genellikle kadınlara verilen çiçekler bu kez erkeklere sunulunca ortaya ilginç ve keyifli anlar çıktı.

Çiçek alan erkekler şaşkınlık ve mutluluk yaşarken, vatandaşlardan Cengiz Avşar, "Hep kadınlar çiçek alıyordu, erkekler de aldığı için çok mutlu oldum." diyerek duygularını dile getirdi.

Çiçek alan erkekler şaşkınlık ve mutluluk yaşarken, vatandaşlardan Cengiz Avşar, "Hep kadınlar çiçek alıyordu, erkekler de aldığı için çok mutlu oldum." diyerek duygularını dile getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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