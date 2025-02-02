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Orkun Işıtmak’ın Programında Bir Yarışmacı 80 Bin TL Karşılığında Alnına “Enayi” Dövmesi Yaptırdı

Orkun Işıtmak’ın Programında Bir Yarışmacı 80 Bin TL Karşılığında Alnına “Enayi” Dövmesi Yaptırdı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 19:34

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YouTube dünyasının ünlü ismi Orkun Işıtmak’ın sunduğu 'Açık Eksiltme' programı, yine ilginç ve cesur bir anla gündeme geldi. Yarışmacılar, büyük ödüller kazanabilmek için birbirinden farklı zorluklarla karşılaşıyor, ancak bu seferki olay oldukça dikkat çekiciydi. Programın yarışmacısı, 80.000 TL karşılığında alnına kalıcı olarak “enayi” dövmesi yaptırmayı kabul etti.

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YouTuber Orkun Işıtmak’ın Açık Eksiltme programında, izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

YouTuber Orkun Işıtmak’ın Açık Eksiltme programında, izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Bu cesur hamle, izleyenleri şaşkına çevirirken sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu cesur hamle, izleyenleri şaşkına çevirirken sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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