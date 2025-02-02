İki İtalyan Vatandaştan Lahmacuna Ketçap Şoku! Makarnayı Yoğurtla Yiyen Türklerden İntikam Aldılar

İtalyalı iki kadın, Türk mutfağının vazgeçilmezi lahmacuna ketçap ve mayonez ekleyerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. @pizzavekebab isimli TikTok kullanıcısının paylaştığı video, kısa sürede viral haline geldi ve izleyenleri ikiye böldü.
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İtalyan vatandaşları, "Türkiye'de makarnamızı hep yoğurtla yediniz, pizzamıza ketçap döktünüz." diyerek Türklerden eğlenceli bir intikam almak istediler.
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Birçok sosyal medya kullanıcısı, lahmacun gibi geleneksel bir Türk yemeğine ketçap ve mayonez eklenmesini eleştirirken, bazıları ise kültürel farklılıkların ve yeni tat denemelerinin eğlenceli olduğunu savundu.
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Sıpagettinizi de kırdık.
Şu penbeli kadının rahmetli İstemi Betil'e benzetildiği için, Laz Ziya taklidi yaptığı bir videosu da var.