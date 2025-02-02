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İki İtalyan Vatandaştan Lahmacuna Ketçap Şoku! Makarnayı Yoğurtla Yiyen Türklerden İntikam Aldılar

İki İtalyan Vatandaştan Lahmacuna Ketçap Şoku! Makarnayı Yoğurtla Yiyen Türklerden İntikam Aldılar

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 21:02

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İtalyalı iki kadın, Türk mutfağının vazgeçilmezi lahmacuna ketçap ve mayonez ekleyerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. @pizzavekebab isimli TikTok kullanıcısının paylaştığı video, kısa sürede viral haline geldi ve izleyenleri ikiye böldü.

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İtalyan vatandaşları, "Türkiye'de makarnamızı hep yoğurtla yediniz, pizzamıza ketçap döktünüz." diyerek Türklerden eğlenceli bir intikam almak istediler.

İtalyan vatandaşları, "Türkiye'de makarnamızı hep yoğurtla yediniz, pizzamıza ketçap döktünüz." diyerek Türklerden eğlenceli bir intikam almak istediler.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, lahmacun gibi geleneksel bir Türk yemeğine ketçap ve mayonez eklenmesini eleştirirken, bazıları ise kültürel farklılıkların ve yeni tat denemelerinin eğlenceli olduğunu savundu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, lahmacun gibi geleneksel bir Türk yemeğine ketçap ve mayonez eklenmesini eleştirirken, bazıları ise kültürel farklılıkların ve yeni tat denemelerinin eğlenceli olduğunu savundu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Bozkurt

Sıpagettinizi de kırdık.

sinan kemal

Şu penbeli kadının rahmetli İstemi Betil'e benzetildiği için, Laz Ziya taklidi yaptığı bir videosu da var.