Kişisel Gelişim Uzmanı Aşkım Kapışmak’tan Yeni Nesil Müzik Eleştirisi

Kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak, sosyal medyada kendisine yöneltilen bir soru üzerine günümüz müziğini eleştirdi. Bir takipçisinin “Turabi’nin şarkısını çocuğum dinlesin istemiyorum, nasıl engel olacağım?” sorusuna yanıt veren Kapışmak, yeni nesil müzisyenlerin kaliteden uzaklaştığını savundu. Günümüzde bir şarkının başarılı olması için TikTok’ta viral olmasının yeterli hale geldiğini söyleyen Kapışmak, müziğin sadece ritmine değil, sözlerine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
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Yetkililere seslenen Kapışmak, çocukların ve gençlerin bu tarz şarkılara maruz kalmaması gerektiğini belirterek, “Buna bir ‘dur’ denmesi lazım” ifadelerini kullandı.
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Eleştirilerini sürdüren Kapışmak, “Daha çok havlarlar, miyavlarlar, milyonlar kazanırlar” diyerek, popüler kültürde müziğin geldiği noktaya tepki gösterdi.
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