onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kişisel Gelişim Uzmanı Aşkım Kapışmak’tan Yeni Nesil Müzik Eleştirisi

Kişisel Gelişim Uzmanı Aşkım Kapışmak’tan Yeni Nesil Müzik Eleştirisi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 19:18

İçerik Devam Ediyor

Kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak, sosyal medyada kendisine yöneltilen bir soru üzerine günümüz müziğini eleştirdi. Bir takipçisinin “Turabi’nin şarkısını çocuğum dinlesin istemiyorum, nasıl engel olacağım?” sorusuna yanıt veren Kapışmak, yeni nesil müzisyenlerin kaliteden uzaklaştığını savundu. Günümüzde bir şarkının başarılı olması için TikTok’ta viral olmasının yeterli hale geldiğini söyleyen Kapışmak, müziğin sadece ritmine değil, sözlerine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yetkililere seslenen Kapışmak, çocukların ve gençlerin bu tarz şarkılara maruz kalmaması gerektiğini belirterek, “Buna bir ‘dur’ denmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Yetkililere seslenen Kapışmak, çocukların ve gençlerin bu tarz şarkılara maruz kalmaması gerektiğini belirterek, “Buna bir ‘dur’ denmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Eleştirilerini sürdüren Kapışmak, “Daha çok havlarlar, miyavlarlar, milyonlar kazanırlar” diyerek, popüler kültürde müziğin geldiği noktaya tepki gösterdi.

Eleştirilerini sürdüren Kapışmak, “Daha çok havlarlar, miyavlarlar, milyonlar kazanırlar” diyerek, popüler kültürde müziğin geldiği noktaya tepki gösterdi.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın