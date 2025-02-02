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Sezen Aksu’dan Hayranına Sıcak Karşılama! Boğaz’daki Yalısından Selam Gönderdi

Sezen Aksu’dan Hayranına Sıcak Karşılama! Boğaz’daki Yalısından Selam Gönderdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 22:50

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Türk müziğinin yaşayan efsanesi Sezen Aksu, yine hayranlarını mutlu eden bir hareketiyle gündeme geldi. Boğaz’daki yalısının önünden geçen bir hayranı, arabasında Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarından Yalnızca Sitem çalmaya başladı. Büyük ustanın şarkısıyla o anı daha da özel hale getirmek isteyen hayran, müziğin sesini açarak Sezen Aksu’nun yaşadığı yalının önünde bekledi.

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Bu jest karşılıksız kalmadı! Minik Serçe, kısa bir süre sonra yalısının balkonundan hayranına el salladı. O anları kayda alan ve sosyal medyada paylaşan @idildng isimli kullanıcı, videoyu takipçileriyle buluşturdu.

Bu jest karşılıksız kalmadı! Minik Serçe, kısa bir süre sonra yalısının balkonundan hayranına el salladı. O anları kayda alan ve sosyal medyada paylaşan @idildng isimli kullanıcı, videoyu takipçileriyle buluşturdu.

Yıllardır sahnelerden uzak kalsa da her hareketiyle gündem olmayı başaran Sezen Aksu, küçük bir jestle bile hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.

Yıllardır sahnelerden uzak kalsa da her hareketiyle gündem olmayı başaran Sezen Aksu, küçük bir jestle bile hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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