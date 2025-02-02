Sezen Aksu’dan Hayranına Sıcak Karşılama! Boğaz’daki Yalısından Selam Gönderdi

Türk müziğinin yaşayan efsanesi Sezen Aksu, yine hayranlarını mutlu eden bir hareketiyle gündeme geldi. Boğaz’daki yalısının önünden geçen bir hayranı, arabasında Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarından Yalnızca Sitem çalmaya başladı. Büyük ustanın şarkısıyla o anı daha da özel hale getirmek isteyen hayran, müziğin sesini açarak Sezen Aksu’nun yaşadığı yalının önünde bekledi.