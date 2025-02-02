Hatay’daki Muhabirden Lvbel C5’in 'HAVHAVHAV' Şarkısına Gönderme: Sokak Köpekleriyle Röportaj Yaptı!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden rapçi Lvbel C5, yeni şarkısı 'HAVHAVHAV' ile müzik listelerinde zirvede olsa da şarkının sözleri sosyal medyada tartışma konusu olmaya devam ediyor. Şarkının “hav hav” şeklindeki nakaratı, pek çok kişi tarafından tiye alınırken, sosyal medya kullanıcıları ve bazı ünlü isimler de şarkıya gönderme yaparak eğlenceli videolar çekmişti. Bu eleştirilere katılanlardan biri ise Hatay’da sokak röportajı yapan bir muhabir oldu.