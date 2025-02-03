Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, 'Bayan' Yerine Neden 'Kadın' Kelimesinin Kullanılması Gerektiğini Açıkladı

'Bayan' ve 'kadın' kelimeleri arasındaki fark, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dil kullanımı konusunda dikkat çekici bir tartışma konusu. Peki neden 'bayan' değil 'kadın' kelimesi kullanılmalı? Sosyal medyada bu konuya açıklık getirmek isteyen bir kullanıcı, bu iki kelime arasındaki farkı açıklayarak, 'bayan' ve 'bay' kelimelerinin cinsiyet belirtmediğini ve aslında insanların önüne hitap olarak getirilen birer unvan olduğunu belirtti.