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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, 'Bayan' Yerine Neden 'Kadın' Kelimesinin Kullanılması Gerektiğini Açıkladı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, 'Bayan' Yerine Neden 'Kadın' Kelimesinin Kullanılması Gerektiğini Açıkladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 21:02

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'Bayan' ve 'kadın' kelimeleri arasındaki fark, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dil kullanımı konusunda dikkat çekici bir tartışma konusu. Peki neden 'bayan' değil 'kadın' kelimesi kullanılmalı? Sosyal medyada bu konuya açıklık getirmek isteyen bir kullanıcı, bu iki kelime arasındaki farkı açıklayarak,  'bayan' ve 'bay' kelimelerinin cinsiyet belirtmediğini ve aslında insanların önüne hitap olarak getirilen birer unvan olduğunu belirtti.

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Kullanıcı, "Bayan" kelimesinin kullanılmasının yanlış olduğunun nedenini ise Türkçeye aykırı olmasına ve bir olgunluk ya da cinsiyet belirtmemesine bağladı.

Kullanıcı, "Bayan" kelimesinin kullanılmasının yanlış olduğunun nedenini ise Türkçeye aykırı olmasına ve bir olgunluk ya da cinsiyet belirtmemesine bağladı.

"Tabiri caizse eski kafalı dediğimiz insanlar, 'kadın' kelimesinden utandıkları için bu kelimeyi kullanmazlar." diyen kullanıcı, "Bayan"ın kibar bir kelime olmadığını vurgulayan sosyal medya kullanıcısı, yerine "hanımefendi" kelimesinin daha doğru ve saygılı bir alternatif olduğunu ifade etti.

"Tabiri caizse eski kafalı dediğimiz insanlar, 'kadın' kelimesinden utandıkları için bu kelimeyi kullanmazlar." diyen kullanıcı, "Bayan"ın kibar bir kelime olmadığını vurgulayan sosyal medya kullanıcısı, yerine "hanımefendi" kelimesinin daha doğru ve saygılı bir alternatif olduğunu ifade etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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