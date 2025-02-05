Annesinin Yaptığı Yemeği Yerken Hayatının Şokunu Yaşadı: Et Sanıp Köpek Maması Yedi!

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. @tuanayucel isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, bir kadın annesinin yaptığı yemeği yerken midesinin bulandığını fark etti. Yediği yemekte bir gariplik olduğunu anlayan kadın, annesiyle konuştuktan sonra aslında et değil, köpek maması yediğini öğrendi.