Annesinin Yaptığı Yemeği Yerken Hayatının Şokunu Yaşadı: Et Sanıp Köpek Maması Yedi!

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. @tuanayucel isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, bir kadın annesinin yaptığı yemeği yerken midesinin bulandığını fark etti. Yediği yemekte bir gariplik olduğunu anlayan kadın, annesiyle konuştuktan sonra aslında et değil, köpek maması yediğini öğrendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annesinin, buzlukta duran köpek mamasını hamburger köftesi sanarak pişirdiğini öğrenen genç kadın, yaşadığı şok karşısında ne yapacağını bilemezken annesinin kahkahaları ise izleyenleri de gülümsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem şaşkınlık hem de kahkaha dolu anların yaşandığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın