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Annesinin Yaptığı Yemeği Yerken Hayatının Şokunu Yaşadı: Et Sanıp Köpek Maması Yedi!

Annesinin Yaptığı Yemeği Yerken Hayatının Şokunu Yaşadı: Et Sanıp Köpek Maması Yedi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 09:55

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Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. @tuanayucel isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, bir kadın annesinin yaptığı yemeği yerken midesinin bulandığını fark etti. Yediği yemekte bir gariplik olduğunu anlayan kadın, annesiyle konuştuktan sonra aslında et değil, köpek maması yediğini öğrendi.

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Annesinin, buzlukta duran köpek mamasını hamburger köftesi sanarak pişirdiğini öğrenen genç kadın, yaşadığı şok karşısında ne yapacağını bilemezken annesinin kahkahaları ise izleyenleri de gülümsetti.

Annesinin, buzlukta duran köpek mamasını hamburger köftesi sanarak pişirdiğini öğrenen genç kadın, yaşadığı şok karşısında ne yapacağını bilemezken annesinin kahkahaları ise izleyenleri de gülümsetti.

Hem şaşkınlık hem de kahkaha dolu anların yaşandığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hem şaşkınlık hem de kahkaha dolu anların yaşandığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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