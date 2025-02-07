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Kadınların Beklentilerini Anlatan İçerik Üreticisi, Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Kadınların Beklentilerini Anlatan İçerik Üreticisi, Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 17:50

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Kadınların hayalindeki erkek, birçok kişi tarafından farklı şekillerde tanımlansa da tam olarak net bir şekilde belirlemek zordur. Ancak, bir içerik üreticisi, kendi gözlemlerine dayanarak kadınların ideal erkeği nasıl tasvir ettiklerini sosyal medyada paylaştı. Video, @mehmetskyline isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından yayımlandı.

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İçerik üreticisi, kadınların günlük yaşamda duymaktan hoşlandıkları cümleleri ve erkeklerden bekledikleri özellikleri ele alarak, kadınların hayalindeki erkeği tarif etti.

İçerik üreticisi, kadınların günlük yaşamda duymaktan hoşlandıkları cümleleri ve erkeklerden bekledikleri özellikleri ele alarak, kadınların hayalindeki erkeği tarif etti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, videoyu beğeni yağmuruna tutarak içerik üreticisinin anlattıklarını doğruladı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, videoyu beğeni yağmuruna tutarak içerik üreticisinin anlattıklarını doğruladı.

Direkt nikah dairesine gitmek isteyenler bile oldu!

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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