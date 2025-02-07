Mersin’de İlginç Etkinlik: Eski Sevgili Hediyeleri Açık Artırmada Satılacak!

Eski sevgililerden kalan hediyeler, çoğu zaman hatıralarını taşırken bazen de gereksiz yük haline gelebilir. Peki, bu hediyeler değerlendirilebilir mi? Mersin’deki bir kafe, ilginç bir girişime imza atarak 'Eski Sevgili Mezatı' düzenleyecek. @mersinnavigasyon isimli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoyla duyurulan bu etkinlik, 10 Şubat’ta başlayacak ve katılım için herhangi bir yaş sınırlaması veya özel bir şart bulunmuyor.
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Mezatta, vatandaşlar eski sevgililerinden kalan eşyalarını açık artırma usulüyle satma imkanı bulacak.
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Bu sıra dışı etkinlik, eski sevgililerinden gelen hediyeleri elden çıkarmak isteyenler için farklı bir fırsat sunuyor.
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14 şubattı carttı curttu diye zaman gereksiz şeyler olduğunu söylesem birisi gelip beni mutlaka haşlar ama gerçekler biber turşusu kadar acı işte, böylelikle... Devamını Gör
Geri ver, almıyor mu ver bir garibe mutlu et sen de kurtul...ne gerek var böyle şeylere..
Ne demişler birinin çöpü, başkasının hazinesidir (: