Mersin’de İlginç Etkinlik: Eski Sevgili Hediyeleri Açık Artırmada Satılacak!

Eski sevgililerden kalan hediyeler, çoğu zaman hatıralarını taşırken bazen de gereksiz yük haline gelebilir. Peki, bu hediyeler değerlendirilebilir mi? Mersin’deki bir kafe, ilginç bir girişime imza atarak 'Eski Sevgili Mezatı' düzenleyecek. @mersinnavigasyon isimli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoyla duyurulan bu etkinlik, 10 Şubat’ta başlayacak ve katılım için herhangi bir yaş sınırlaması veya özel bir şart bulunmuyor.