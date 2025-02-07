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Mersin’de İlginç Etkinlik: Eski Sevgili Hediyeleri Açık Artırmada Satılacak!

Mersin’de İlginç Etkinlik: Eski Sevgili Hediyeleri Açık Artırmada Satılacak!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 13:27

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Eski sevgililerden kalan hediyeler, çoğu zaman hatıralarını taşırken bazen de gereksiz yük haline gelebilir. Peki, bu hediyeler değerlendirilebilir mi? Mersin’deki bir kafe, ilginç bir girişime imza atarak 'Eski Sevgili Mezatı' düzenleyecek. @mersinnavigasyon isimli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoyla duyurulan bu etkinlik, 10 Şubat’ta başlayacak ve katılım için herhangi bir yaş sınırlaması veya özel bir şart bulunmuyor.

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Mezatta, vatandaşlar eski sevgililerinden kalan eşyalarını açık artırma usulüyle satma imkanı bulacak.

Mezatta, vatandaşlar eski sevgililerinden kalan eşyalarını açık artırma usulüyle satma imkanı bulacak.

Bu sıra dışı etkinlik, eski sevgililerinden gelen hediyeleri elden çıkarmak isteyenler için farklı bir fırsat sunuyor.

Bu sıra dışı etkinlik, eski sevgililerinden gelen hediyeleri elden çıkarmak isteyenler için farklı bir fırsat sunuyor.

Peki, siz eski sevgilinizden kalan hediyeleri satmak ister miydiniz?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Turgut Güler

14 şubattı carttı curttu diye zaman gereksiz şeyler olduğunu söylesem birisi gelip beni mutlaka haşlar ama gerçekler biber turşusu kadar acı işte, böylelikle... Devamını Gör

KumdanKum

Geri ver, almıyor mu ver bir garibe mutlu et sen de kurtul...ne gerek var böyle şeylere..

palpito777

Ne demişler birinin çöpü, başkasının hazinesidir (: