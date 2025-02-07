Türkçe ve İngilizce Aynı Anda! Müzisyen Beyza Doğuç’un İlginç Şarkı Deneyi İki Dili Birleştirdi

Müzisyen Beyza Doğuç, aynı anda hem İngilizce hem de Türkçe dinlenebilen ilginç bir şarkıya imza attı. Kulaklıktan dinlendiğinde sağ taraftan Türkçe, sol taraftan ise İngilizce duyulan bu sıra dışı çalışma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkının videosu, @beyzadogucc isimli hesap üzerinden paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu.