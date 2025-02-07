Türkçe ve İngilizce Aynı Anda! Müzisyen Beyza Doğuç’un İlginç Şarkı Deneyi İki Dili Birleştirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFqDtWlNCqw/
Müzisyen Beyza Doğuç, aynı anda hem İngilizce hem de Türkçe dinlenebilen ilginç bir şarkıya imza attı. Kulaklıktan dinlendiğinde sağ taraftan Türkçe, sol taraftan ise İngilizce duyulan bu sıra dışı çalışma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkının videosu, @beyzadogucc isimli hesap üzerinden paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu.
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Doğuç, bu özel şarkıyı hazırlarken her iki dilde de anlamı, kafiyesi ve hece sayısı birebir aynı olacak şekilde sözler yazdı.
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İki dilde de aynı anda düşünerek parçayı oluşturan müzisyen, melodiyi her iki dile uyacak biçimde düzenledi ve vokalleri tam üst üste oturtarak mükemmel bir denge sağladı.
Şarkıyı merak edenler, kulaklıklarınızı takmayı unutmayın!👇📹
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