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Türkçe ve İngilizce Aynı Anda! Müzisyen Beyza Doğuç’un İlginç Şarkı Deneyi İki Dili Birleştirdi

Türkçe ve İngilizce Aynı Anda! Müzisyen Beyza Doğuç’un İlginç Şarkı Deneyi İki Dili Birleştirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 11:59

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Müzisyen Beyza Doğuç, aynı anda hem İngilizce hem de Türkçe dinlenebilen ilginç bir şarkıya imza attı. Kulaklıktan dinlendiğinde sağ taraftan Türkçe, sol taraftan ise İngilizce duyulan bu sıra dışı çalışma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkının videosu, @beyzadogucc isimli hesap üzerinden paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFqDtWlNCqw/
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Doğuç, bu özel şarkıyı hazırlarken her iki dilde de anlamı, kafiyesi ve hece sayısı birebir aynı olacak şekilde sözler yazdı.

Doğuç, bu özel şarkıyı hazırlarken her iki dilde de anlamı, kafiyesi ve hece sayısı birebir aynı olacak şekilde sözler yazdı.

İki dilde de aynı anda düşünerek parçayı oluşturan müzisyen, melodiyi her iki dile uyacak biçimde düzenledi ve vokalleri tam üst üste oturtarak mükemmel bir denge sağladı.

İki dilde de aynı anda düşünerek parçayı oluşturan müzisyen, melodiyi her iki dile uyacak biçimde düzenledi ve vokalleri tam üst üste oturtarak mükemmel bir denge sağladı.

Son aşamada, Türkçe vokalleri sağ kanala, İngilizce vokalleri sol kanala panlayarak dinleyicilere ilginç bir deneyim sundu.

Şarkıyı merak edenler, kulaklıklarınızı takmayı unutmayın!👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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