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Huzurevinde 100’den Fazla Kişinin Son Anlarını Önceden Tahmin Eden Oscar’ın Gizemli Hikayesi

Huzurevinde 100’den Fazla Kişinin Son Anlarını Önceden Tahmin Eden Oscar’ın Gizemli Hikayesi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 10:52

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Bir kedi ölümü tahmin edebilir mi? Oscar ediyordu. Rhode Island’daki Steere House Huzurevi'nde yaşayan Oscar, içgüdüleriyle tüm dünyada merak konusu olmuştu. 2022 yılında hayatını kaybeden bu özel kedi, 100’den fazla kişinin ölümünü 24 saat önceden tahmin etmesiyle tanınıyordu. Huzurevine ilk geldiğinde insanlardan uzak duran ve saklanmayı tercih eden Oscar’ın sıra dışı yeteneği zamanla fark edildi.

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Son günlerini yaşayan hastaların yanına gidip sessizce bekleyen Oscar, adeta veda anlarına eşlik ediyordu. Başlarda tesadüf sanılan bu durum, Oscar’ın bulunduğu odalarda ölümün kaçınılmaz hale gelmesiyle büyük bir gizeme dönüştü.

Son günlerini yaşayan hastaların yanına gidip sessizce bekleyen Oscar, adeta veda anlarına eşlik ediyordu. Başlarda tesadüf sanılan bu durum, Oscar’ın bulunduğu odalarda ölümün kaçınılmaz hale gelmesiyle büyük bir gizeme dönüştü.

Bilim insanları ve doktorlar Oscar’ın bu yeteneğini açıklamakta zorlanırken, bazı teorilere göre kedi, yaklaşan ölümü biyolojik değişimlerden hissedebiliyordu. Ancak sebebi ne olursa olsun Oscar, sanki son yolculuğuna uğurlananları yalnız bırakmak istemiyordu.

Bilim insanları ve doktorlar Oscar’ın bu yeteneğini açıklamakta zorlanırken, bazı teorilere göre kedi, yaklaşan ölümü biyolojik değişimlerden hissedebiliyordu. Ancak sebebi ne olursa olsun Oscar, sanki son yolculuğuna uğurlananları yalnız bırakmak istemiyordu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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