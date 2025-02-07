Huzurevinde 100’den Fazla Kişinin Son Anlarını Önceden Tahmin Eden Oscar’ın Gizemli Hikayesi

Bir kedi ölümü tahmin edebilir mi? Oscar ediyordu. Rhode Island’daki Steere House Huzurevi'nde yaşayan Oscar, içgüdüleriyle tüm dünyada merak konusu olmuştu. 2022 yılında hayatını kaybeden bu özel kedi, 100’den fazla kişinin ölümünü 24 saat önceden tahmin etmesiyle tanınıyordu. Huzurevine ilk geldiğinde insanlardan uzak duran ve saklanmayı tercih eden Oscar’ın sıra dışı yeteneği zamanla fark edildi.