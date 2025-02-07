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Overthink Her Yerde! Gençlerin Kombin Videosuna Yoldan Geçen Bir Amca Aniden Dahil Oldu

Overthink Her Yerde! Gençlerin Kombin Videosuna Yoldan Geçen Bir Amca Aniden Dahil Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 15:57

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Gereğinden fazla düşünmek, sürekli analiz etmek ve bazen de stres kaynağı olmak… Son dönemde sosyal medyada sıkça duyduğumuz 'overthink' kavramı bu kez beklenmedik bir şekilde gündeme geldi. TikTok’ta @beyzza98 isimli kullanıcının paylaşımında gençlerin kombin videosuna, kadraja aniden giren ve dalgın bakışlarıyla adeta 'overthink saati gelen' bir amca dahil oldu.

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Videoda, gençler kombinlerini göstermek için kamerayı açtıkları sırada arkadan geçen amca, düşünceli haliyle dikkat çekti.

Videoda, gençler kombinlerini göstermek için kamerayı açtıkları sırada arkadan geçen amca, düşünceli haliyle dikkat çekti.

"Overthink’liğin zaman ve mekan tanımayışı" başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü.

"Overthink’liğin zaman ve mekan tanımayışı" başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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ercanesra

Kamuya açık yerlerde garip davrandığınız için siz amcaya dahil olmuşsunuz

Jonathan

Amca da sanki gençliğinde bir fabrikatör sahibi babanın kızını çok sevmiş ama babası fakir diye vermemiş. Amca da “ileride bende zengin olacağım ve paraları ... Devamını Gör