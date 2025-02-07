Overthink Her Yerde! Gençlerin Kombin Videosuna Yoldan Geçen Bir Amca Aniden Dahil Oldu

Gereğinden fazla düşünmek, sürekli analiz etmek ve bazen de stres kaynağı olmak… Son dönemde sosyal medyada sıkça duyduğumuz 'overthink' kavramı bu kez beklenmedik bir şekilde gündeme geldi. TikTok’ta @beyzza98 isimli kullanıcının paylaşımında gençlerin kombin videosuna, kadraja aniden giren ve dalgın bakışlarıyla adeta 'overthink saati gelen' bir amca dahil oldu.