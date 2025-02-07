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Psikolog İrem Kahraman, Cinselliği Yok Eden 3 Cümleyi Sıraladı

Psikolog İrem Kahraman, Cinselliği Yok Eden 3 Cümleyi Sıraladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 15:09

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Cinsellik, bireylerin bedensel, duygusal ve psikolojik düzeydeki bir deneyimidir. Sağlıklı bir cinsellik için önemli olan, açık iletişim ve sınırların saygı gösterilerek yaşanmasıdır. Ancak, bazı ifadeler bu deneyimi olumsuz yönde etkileyebilir. Psikolog İrem Kahraman, cinselliği olumsuz etkileyen ve ilişkiyi zedeleyen üç önemli cümleyi paylaştı.

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İrem Kahraman’a göre, "Bu kadar mıydı?" cinselliği bitiren cümleler arasında 1. sırada yer alıyor. Bu şekilde bir cümle kurmak ve performans eleştirisi yapmak, partnerinizin özgüvenini yerle bir edebilir.

İrem Kahraman’a göre, "Bu kadar mıydı?" cinselliği bitiren cümleler arasında 1. sırada yer alıyor. Bu şekilde bir cümle kurmak ve performans eleştirisi yapmak, partnerinizin özgüvenini yerle bir edebilir.

"Ben hiç zevk almadım" ve "Eskiden daha iyiydin" cümleleri ise cinselliğe zarar veren diğer cümleler arasında.

"Ben hiç zevk almadım" ve "Eskiden daha iyiydin" cümleleri ise cinselliğe zarar veren diğer cümleler arasında.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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