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Araba Sevgisi Onu Dolmuş Şoförü Yaptı: "Kadınlar İstediği Zaman Her Şeyi Başarabilir"

Araba Sevgisi Onu Dolmuş Şoförü Yaptı: "Kadınlar İstediği Zaman Her Şeyi Başarabilir"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 22:20

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Sakarya’da çocuk yaşta başlayan otomobil tutkusu, 22 yaşındaki Hilal Alemdar’ı önce taksi, ardından dolmuş şoförü yaptı. Sabahın erken saatlerinde direksiyon başına geçen Alemdar, hem başarılı sürüşüyle hem de yolcularla kurduğu sıcak iletişimle büyük takdir topluyor.

(İHA)

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Dolmuş şoförü olarak çalışmanın alışılmışın dışında görüldüğünü belirten Hilal Alemdar, bazı insanların şaşırdığını ya da tepki gösterdiğini ancak bu durumun kendisini yıldırmadığını söyledi.

Dolmuş şoförü olarak çalışmanın alışılmışın dışında görüldüğünü belirten Hilal Alemdar, bazı insanların şaşırdığını ya da tepki gösterdiğini ancak bu durumun kendisini yıldırmadığını söyledi.

'Bir kadın istediği zaman her şeyi yapabilir. Tabii ki ön yargılarla karşılaşabiliyorum ama biz istedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kadınlar ‘Ben yapabilir miyim?’ diye düşünmesinler, yapabilirler. Ben de başta tereddüt ettim ama sonra başarabileceğimi gördüm. Kadınlar korkuyor, cesaret edemiyorlar ama aslında cesaret edemeyecekleri hiçbir şey yok.' diyerek kadınlara çağrıda bulundu.

Hilal Alemdar’ın çalıştığı durağın başkanı Emre Güllep de genç şoförden oldukça memnun olduklarını belirtti.

Hilal Alemdar’ın çalıştığı durağın başkanı Emre Güllep de genç şoförden oldukça memnun olduklarını belirtti.

'Hilal arkadaşımız başvurduğunda ‘Acaba yapabilir mi?’ diye düşündük. 25 yıldır bu mesleğin içindeyim ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım. Ama bir buçuk aydır bizimle çalışıyor ve gerçekten çok memnunuz. Kadınlara iş imkanı sağlamak istiyoruz, Hilal gibi işine sahip çıkan herkesi bekliyoruz.' dedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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