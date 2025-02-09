Araba Sevgisi Onu Dolmuş Şoförü Yaptı: "Kadınlar İstediği Zaman Her Şeyi Başarabilir"

'Bir kadın istediği zaman her şeyi yapabilir. Tabii ki ön yargılarla karşılaşabiliyorum ama biz istedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kadınlar ‘Ben yapabilir miyim?’ diye düşünmesinler, yapabilirler. Ben de başta tereddüt ettim ama sonra başarabileceğimi gördüm. Kadınlar korkuyor, cesaret edemiyorlar ama aslında cesaret edemeyecekleri hiçbir şey yok.' diyerek kadınlara çağrıda bulundu.