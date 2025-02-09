Araba Sevgisi Onu Dolmuş Şoförü Yaptı: "Kadınlar İstediği Zaman Her Şeyi Başarabilir"

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Dolmuş şoförü olarak çalışmanın alışılmışın dışında görüldüğünü belirten Hilal Alemdar, bazı insanların şaşırdığını ya da tepki gösterdiğini ancak bu durumun kendisini yıldırmadığını söyledi.
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Hilal Alemdar’ın çalıştığı durağın başkanı Emre Güllep de genç şoförden oldukça memnun olduklarını belirtti.
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