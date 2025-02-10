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Genç Yaşta Gassallığı Seçti: 'Beni Sen Yıkayacaksın' Diye Vasiyet Bırakıyorlar

Genç Yaşta Gassallığı Seçti: 'Beni Sen Yıkayacaksın' Diye Vasiyet Bırakıyorlar

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 11:11

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Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki hafız Nihat Ateş, imamlık yerine gassallık mesleğini tercih ederek dikkat çeken bir karar aldı. 2017’de başladığı hafızlık eğitimini 4 yılda tamamlayan Ateş, ailesinin imam olmasını beklediğini ancak kendisinin farklı bir yol seçtiğini söyledi. 20 yaşında Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nda çalışmaya başlayan Ateş, mesleğini severek yaptığını belirtti.

(İHA)

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Gassal olmasından dolayı evlilik konusunda kaygı duymadığını dile getiren genç adam, bazı insanların kendisinden öldükten sonra yıkanmaları için özel vasiyette bulunduğunu ifade etti.

Gassal olmasından dolayı evlilik konusunda kaygı duymadığını dile getiren genç adam, bazı insanların kendisinden öldükten sonra yıkanmaları için özel vasiyette bulunduğunu ifade etti.

Ateş, mesleğine yönelik çevresinden farklı tepkiler aldığını belirterek, "Ben gassalım dediğimde insanlar genellikle gülüyor ama bu hiç gülünecek bir meslek değil, aksine ibret alınması gereken bir iş. Arkadaşlarımı da buraya getirmeye çalıştım ama korkuyorlar. Cenaze yıkarken beni izleyin dedim, kimse gelmedi. Yine de mesleğimi hoş görüyorlar” dedi.

Ateş, mesleğine yönelik çevresinden farklı tepkiler aldığını belirterek, "Ben gassalım dediğimde insanlar genellikle gülüyor ama bu hiç gülünecek bir meslek değil, aksine ibret alınması gereken bir iş. Arkadaşlarımı da buraya getirmeye çalıştım ama korkuyorlar. Cenaze yıkarken beni izleyin dedim, kimse gelmedi. Yine de mesleğimi hoş görüyorlar” dedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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