Motokuryeden Kar Yağışında Sipariş Verenlere Çağrı: "Bir Daha Düşünün"

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Soğuk hava ve buzlanma özellikle ulaşımı zorlaştırırken, bu durumdan en çok etkilenen meslek gruplarından biri de motokuryeler oldu. Kaygan yollar, düşük görüş mesafesi ve artan kaza riski nedeniyle sipariş teslimatı yapmak daha da güçleşti.