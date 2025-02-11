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Motokuryeden Kar Yağışında Sipariş Verenlere Çağrı: "Bir Daha Düşünün"

Motokuryeden Kar Yağışında Sipariş Verenlere Çağrı: "Bir Daha Düşünün"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 17:24

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Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Soğuk hava ve buzlanma özellikle ulaşımı zorlaştırırken, bu durumdan en çok etkilenen meslek gruplarından biri de motokuryeler oldu. Kaygan yollar, düşük görüş mesafesi ve artan kaza riski nedeniyle sipariş teslimatı yapmak daha da güçleşti.

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Bu zorluklara dikkat çekmek isteyen bir kurye, sosyal medya paylaşımıyla sipariş veren müşterilere seslendi.

Bu zorluklara dikkat çekmek isteyen bir kurye, sosyal medya paylaşımıyla sipariş veren müşterilere seslendi.

Kar yağışı altında sipariş götürürken çektiği videoda, yüzünün karla kaplandığı anları paylaşarak, “Sipariş verirken bir daha düşünün” notunu ekledi.

Kar yağışı altında sipariş götürürken çektiği videoda, yüzünün karla kaplandığı anları paylaşarak, “Sipariş verirken bir daha düşünün” notunu ekledi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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morbusmentis

bunlar da iyice mazeret şampiyonluğuna oynuyor mk.. yağmur yağıyor gtme su kaçar sipariş verme, güneş var çok sıcak sipariş verme, gece oldu sipariş verme. i... Devamını Gör

Palpito

Düşündüm ve ülkede empati yoksunu çok olduğundan siz baştan " karlı havalarda sipariş getiremiyoruz " demenizi tavsiye ediyorum. İki tarafta mağdur olmaz de... Devamını Gör

piyanist

Kimse kimseyi zorla çalıştırmıyor. Kapatırsın sistemini ben çalışmıyorum kardeşim bitti gitti. Sizin iicnizdede yollarda birçoğunuzun trafiği nasıl tehlikeye... Devamını Gör