İstanbul’un İki Ucu: Hadımköy'de Kar, Pendik'te Güneş!

İstanbul, geniş coğrafi yapısı ve farklı iklim özellikleriyle, aynı şehir sınırları içerisinde bile çarpıcı hava farklarına sahne oluyor. Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bir video, Pendik ile Hadımköy arasında gözle görülür hava farklılıklarını net bir şekilde ortaya koydu.
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Pendik’te daha güneşli ve açık bir hava durumu görülürken , Hadımköy’de yoğun kar yağışı etkili oldu.
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Yan yana getirilen görüntüler, aynı şehir içinde adeta iki farklı mevsimin yaşandığını gözler önüne serdi.
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