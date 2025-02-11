İstanbul’un İki Ucu: Hadımköy'de Kar, Pendik'te Güneş!

İstanbul, geniş coğrafi yapısı ve farklı iklim özellikleriyle, aynı şehir sınırları içerisinde bile çarpıcı hava farklarına sahne oluyor. Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bir video, Pendik ile Hadımköy arasında gözle görülür hava farklılıklarını net bir şekilde ortaya koydu.