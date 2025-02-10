Toplumsal Normlara Meydan Okuyan Kadın, Erkek Arkadaşına Evlenme Teklifi Etti!

Evlenme teklifi, genellikle çiftlerin hayatlarındaki en özel anlardan biridir ve geleneksel olarak erkeklerin kadınlara yaptığı bir jesttir. Ancak, toplumsal normları yıkmak isteyen bir kadın, erkek arkadaşına evlenme teklif ederek büyük bir sürpriz yaptı. Toplumsal normların dışında, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir ilişkinin gücünü gösteren bu teklif, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyenlerin yüzlerinde gülümseme bıraktı.