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Toplumsal Normlara Meydan Okuyan Kadın, Erkek Arkadaşına Evlenme Teklifi Etti!

Toplumsal Normlara Meydan Okuyan Kadın, Erkek Arkadaşına Evlenme Teklifi Etti!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 11:54

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Evlenme teklifi, genellikle çiftlerin hayatlarındaki en özel anlardan biridir ve geleneksel olarak erkeklerin kadınlara yaptığı bir jesttir. Ancak, toplumsal normları yıkmak isteyen bir kadın, erkek arkadaşına evlenme teklif ederek büyük bir sürpriz yaptı. Toplumsal normların dışında, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir ilişkinin gücünü gösteren bu teklif, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyenlerin yüzlerinde gülümseme bıraktı.

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Kadın, bu unutulmaz anı ölümsüzleştirmek ve gelecekte çocuklarına hatıra bırakmak amacıyla kaydetti ve @arasdilaraa isimli sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kadın, bu unutulmaz anı ölümsüzleştirmek ve gelecekte çocuklarına hatıra bırakmak amacıyla kaydetti ve @arasdilaraa isimli sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Evlenme teklifini alan adam ise, hem şaşkınlık hem de duygusallık yaşadı. O anlar, ortaya çıkan samimi ve içten görüntülerle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Evlenme teklifini alan adam ise, hem şaşkınlık hem de duygusallık yaşadı. O anlar, ortaya çıkan samimi ve içten görüntülerle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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