Karla Kaplı Yolun Açılmasını Fırsat Bilen Motosiklet Sürücüsünün Sevinci Kısa Sürdü!

Mevsim gereği ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı, özellikle yolların buzlu hale gelmesine neden oldu. Bu durum özellikle motorlu sürücülerin sürüşünü zorlaştırıyor. Bir motor sürücüsü ise karla kaplanmış yolda yolların açılmasını fırsat bildi.