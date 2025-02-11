Karla Kaplı Yolun Açılmasını Fırsat Bilen Motosiklet Sürücüsünün Sevinci Kısa Sürdü!

Mevsim gereği ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı, özellikle yolların buzlu hale gelmesine neden oldu. Bu durum özellikle motorlu sürücülerin sürüşünü zorlaştırıyor. Bir motor sürücüsü ise karla kaplanmış yolda yolların açılmasını fırsat bildi.
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Bursa’da, karla kaplanmış bir yolun açılmasını sağlayan iş makinesinin arkasından ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, sevinçle ilerlemeye başladı.
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"Dayı dayı!" diye bağırarak gaza basan motorcu, sevinci kısa süreli oldu. Aniden dengesini kaybederek yere düşen sürücü çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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