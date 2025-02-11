Erzurumlu Anne, İstanbul’da Kar Nedeniyle Okulların Tatil Olup Erzurum’da Olmamasına Tepki Gösterdi

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok ilinde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde soğuk hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışının en yoğun olduğu şehirlerden biri de Erzurum oldu. Ancak bazı ilçelerde eğitime ara verilmedi.