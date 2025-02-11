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Erzurumlu Anne, İstanbul’da Kar Nedeniyle Okulların Tatil Olup Erzurum’da Olmamasına Tepki Gösterdi

Erzurumlu Anne, İstanbul’da Kar Nedeniyle Okulların Tatil Olup Erzurum’da Olmamasına Tepki Gösterdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 23:05

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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok ilinde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde soğuk hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışının en yoğun olduğu şehirlerden biri de Erzurum oldu. Ancak bazı ilçelerde eğitime ara verilmedi.

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Erzurum’da yaşayan bir anne, İstanbul’da kar nedeniyle okulların tatil edilip kendi yaşadığı bölgede eğitimin devam etmesine isyan etti.

Erzurum’da yaşayan bir anne, İstanbul’da kar nedeniyle okulların tatil edilip kendi yaşadığı bölgede eğitimin devam etmesine isyan etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir anne, “Milletinki çocuk da bizimki kutup ayısı mı?” diyerek yetkililere seslendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir anne, “Milletinki çocuk da bizimki kutup ayısı mı?” diyerek yetkililere seslendi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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