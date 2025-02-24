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Rize’de Kayak Yaparak Bakkala Giden Vatandaş Görenleri Şaşırttı!

Rize’de Kayak Yaparak Bakkala Giden Vatandaş Görenleri Şaşırttı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 22:11

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Rize’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de bazı vatandaşlar bu durumu eğlenceye çevirdi. Azaklıhoca köyünde yaşayan Yasin Çapoğlu, bakkala gitmek için kayak takımlarını çıkararak köy yolunda kaymayı tercih etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları fırsata çeviren Çapoğlu, yüksek bir noktadan aşağı kayarak markete ulaşmaya çalıştı. O anları gören arkadaşları da ona eşlik ederek ilginç anları kayıt altına aldı.

(İHA)

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Çapoğlu, “Eksikler vardı, ancak araç kullanmak yerine kayak yaparak markete gitmek istedik. Erzurum’da kayak tecrübemiz olduğu için kendi köyümüzde de denemek keyifli oldu” diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı.

Çapoğlu, “Eksikler vardı, ancak araç kullanmak yerine kayak yaparak markete gitmek istedik. Erzurum’da kayak tecrübemiz olduğu için kendi köyümüzde de denemek keyifli oldu” diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu anlar, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu anlar, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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