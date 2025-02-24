Rize’de Kayak Yaparak Bakkala Giden Vatandaş Görenleri Şaşırttı!

Rize’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de bazı vatandaşlar bu durumu eğlenceye çevirdi. Azaklıhoca köyünde yaşayan Yasin Çapoğlu, bakkala gitmek için kayak takımlarını çıkararak köy yolunda kaymayı tercih etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları fırsata çeviren Çapoğlu, yüksek bir noktadan aşağı kayarak markete ulaşmaya çalıştı. O anları gören arkadaşları da ona eşlik ederek ilginç anları kayıt altına aldı.

(İHA)