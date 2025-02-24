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Bakkal İşletmecisi, Mesleğinin Göründüğü Kadar Kolay Olmadığını Paylaştı!

Bakkal İşletmecisi, Mesleğinin Göründüğü Kadar Kolay Olmadığını Paylaştı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 19:44

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Bir bakkal işletmecisi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla mesleğinin zorluklarını gündeme taşıdı. @sadeceyafes isimli sosyal medya kullanıcısı, bakkallık mesleğinin her ne kadar basit gibi görünse de aslında bir o kadar zor olduğunu anlatan bir video paylaştı.

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Bakkal esnafı, gün boyunca müşterilerden gelen talepler ve yaşadığı zorlukları anlatmak istedi.

Bakkal esnafı, gün boyunca müşterilerden gelen talepler ve yaşadığı zorlukları anlatmak istedi.

Paylaşımına "Kolay değil!" notunu ekleyen esnaf, takipçilerine mesleğinin arkasındaki zorlukları gösterdi.

Paylaşımına "Kolay değil!" notunu ekleyen esnaf, takipçilerine mesleğinin arkasındaki zorlukları gösterdi.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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