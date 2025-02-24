Bakkal İşletmecisi, Mesleğinin Göründüğü Kadar Kolay Olmadığını Paylaştı!

Bir bakkal işletmecisi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla mesleğinin zorluklarını gündeme taşıdı. @sadeceyafes isimli sosyal medya kullanıcısı, bakkallık mesleğinin her ne kadar basit gibi görünse de aslında bir o kadar zor olduğunu anlatan bir video paylaştı.